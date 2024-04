Participante del ‘Desafío 2024′ intentó quitarse la vida. Reveló quién lo salvó

La temporada de este año del Desafío 2024 ha sido muy comentada en redes sociales, pues esta vez Caracol Televisión quiso celebrar los 20 años que lleva el reality con novedosas pruebas y participantes.

Te puede interesar: ‘Desafío 20 años’: dónde se graba, de dónde salen los juegos y más del ‘reality’

El Desafío XX, reality de Caracol Televisión, se estrenó el pasado lunes primero de abril. Fotografía por: Cortesía Caracol Televisión

Como todas las ediciones, además de competir, los concursantes aprovechan sus momentos libres para hablar sobre sus historias de vida y el por qué están luchando por ganarse el millonario premio que ofrece el Desafío 20 años.

Yoifer Lemus conmovió con su historia de vida

Uno de los participantes de esta edición es Yoifer Andrés Lemus Moreno, un pesista olímpico de 21 años, oriundo del Chocó, quien comenzó en ese deporte a los 15 años y gracias a su talento ha participado en diferentes competencias a nivel nacional e internacional.

En una conversación con Vittorino, uno de sus compañeros, Yoifer abrió su corazón y le contó sus luchas para salir adelante en su deporte, que, en el Chocó, no ha tenido el apoyo suficiente.

“Entrené todos los días. Y hubo un intercolegiados, me gané ese cupo y le gané a los más antiguos. Quedé selecciona para el Panamericanos y a mi abuela le tocó prestar plata para darme los tiquetes. Fuimos a Guayaquil en Ecuador, y yo quedé de cuarto lugar en el arranque y seguí entrenando. En los sub20 quedé de segundo. De momento llevo 13 medallas y entre esas 13 medallas una sola me han pagado”, dijo.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

¿Qué le pasó a Yoifer, del ‘Desafío 2024′?

En medio de lágrimas, el deportista aseguró que le ha tocado conseguir recursos por su propia cuenta para sus competencias. En su vida nada ha sido color de rosa; antes de entrar al reality de Caracol Televisión, el pesista enfrentó un difícil momento por causa de la ansiedad.

En diciembre del año pasado, Yoifer intentó quitarse la vida. Afortunadamente, su mascota fue quien evitó que sucediera esa tragedia. “En diciembre sí paré de entrenar, porque me dio ansiedad, me dio durísimo, me sentía mal, solamente era llorar, llorar y llorar. Hasta que incluso llegué a querer quitarme la vida, solo que mi perro fue el que no me dejó que yo hiciera eso. Incluso yo tenía mi novia y afectó también la relación y a los días se murió una tía mía. Incluso cuando empezó el año yo dije que este año no lo terminaba hasta que me llegó la noticia del Desafío y me ayudó más a seguir adelante, y estar acá agradeciendo por estar acá todos los días. Ya volví a sonreír a ser el mismo, a ser más alegre como soy siempre”, aseguró.

Televidentes elogian a Yoifer

El desempeño del participante ha sido admirado por los televidentes, quienes en redes sociales elogian sus habilidades físicas y mentales. “Yoifer me sorprendió y mucho, tiene nervios de acero, los sabe controlar y eso es súper importante en un Box Negro dónde todo puede pasar. Esos calladitos son los que no tienen la presión de ganar y solo hacen su trabajo, y así se van metiendo a las semifinales”, “cuando #Yoifer en el #eldesafioXX dijo: “el apoyo a los deportistas en el departamento del Chocó es muy malo” no está diciendo mentiras, tenemos a muchos deportistas de alto nivel y les toca con las uñas”.