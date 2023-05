Participante de ‘MasterChef’ reveló que casi pierde su pierna: “fue un milagro”

En el 2022 más televidentes conocieron la cara de Mauricio Arias, más conocido por ‘Chicho’, apodo que usa en sus redes sociales y presentaciones como comediante. El paisa logró llegar hasta la final del reality número uno de cocina en el país: Masterchef Celebrity. Ahí compitió al lado de Carlos Báez, Tatán Mejía y Ramiro Meneses por el premio mayor de la cuarta temporada del programa de RCN.

Te puede interesar: Melissa Martínez recibió ‘arrogante’ y misteriosa invitación de James Rodríguez

Desde entonces, él y su colega Frank ‘El Flaco’ Martínez, también finalista, aumentaron su reconocimiento en el humor colombiano, se fortalecieron en redes sociales y no han parado de recorrer su país con giras de comedia. Su actual realidad, que antes parecía en sueño, podría haber estado a punto de no cumplirse por un accidente que sufrió hace diez años.

El finalista de Masterchef Celebrity, Chicho Arias presentó a su esposa Leidy Franco Fotografía por: Instagram

¿Qué le pasó a Chicho Arias?

Chicho recordó que, hace diez años cuando pesaba 50 kilos, mientras jugaba con un amigos afuera de su casa, quiso saltar una reja con unos chuzos, pensando que era un obstáculo que podía superar. La vida le dio otra lección y vivió un doloroso y preocupante accidente. “Pasé el primer pie y cuando fui a pasar el segundo, los chuzos se metieron aquí. De ahí en adelante, todo lo que podía salir mal, salió mal. Yo quedé colgando de la reja con el pie. El pelao que venía detrás de mí, me sacó y me tiró. Ahí también se me dañó la rodilla”, comentó en una entrevista con Juanpis González, personaje intepretado por Alejandro Riaño.

Más sobre 'Masterchef Celebrity': ¿Qué pasó con el matrimonio de Frank Martínez de ‘Masterchef Celebrity’? Esto dijo El finalista de ‘Masterchef Celebrity’, Frank Martínez habló sobre el inolvidable momento en que pidió matrimonio en vivo. Leer aquí ¿Qué pasó con el matrimonio de Frank Martínez de ‘Masterchef Celebrity’? Esto dijo Chicho Arias de ‘Masterchef Celebrity, presentó a su esposa, Leidy Franco El finalista de Masterchef Celebrity, Chicho Arias presentó a su esposa Leidy Franco Me interesa Chicho Arias de ‘Masterchef Celebrity, presentó a su esposa, Leidy Franco

La primera atención salió mal, pues solo le cosieron la herida y lo vendaron, pero tiempo después su pierna empezó a oler mal. “Me descosieron, me acostaron boca abajo y hasta ahí me acuerdo. Tenía un hueco con grangena y me llevaron al hospital Pablo Tobón Uribe y allá me atendieron mejor”, su mayor sufrimiento llegó cuando le dijeron que debían amputarle la pierna. El mismo día de la amputación, un médico alemán llegó a dar otra solución: la reconstrucción. “Como no había piel, me sacó un pedazo de nalga, lo puso y desde ese día yo creo en los milagros”, confesó.

Vea también: Carlos Vargas reveló el millonario salario que gana en ‘La Red’