‘Padres e Hijos’: Eduardo Motoa y Haydeé Ramírez se reencontraron y así se ven

Padres e hijos es una serie de televisión transmitida entre 1993 y 2009, que se convirtió en una de las más duraderas de la pantalla chica colombiana. Por esta razón contó con una larga lista de actores, siendo Haydeé Ramírez y Eduardo Motoa a quienes más suele recuerda el público.

Sin embargo, allí también participaron Luz Stella Luengas, Ana Victoria Beltrán, Naren Daryanani, Tania Robledo, Carlos Posada, Andrés Fierro, entre otros. Además, fue un semillero de talentos que iniciaron su carrera en la serie, como Manolo Cardona, Diego Cadavid, Lina Tejeiro y Sebastián Martínez.

¿Cómo se ven hoy Eduardo Motoa y Hardeé Ramírez, de ‘Padres e hijos’?

Tras 14 años de haber concluido las grabaciones de esta producción, los actores volvieron a aparecer juntos en televisión. Lo hicieron como invitados al capítulo del 9 de noviembre de Día a Día, matutino del canal Caracol.

Por sorpresa para algunos, sobre todo para quienes les habían perdido la pista, los protagonistas de Padres e hijos lucen muy diferentes a como los recordaban. Cabe tener en cuenta que Luis Eduardo Motoa cumplió hace poco 72 años y Haydée Ramírez tiene 61.

De igual manera, comentaron en redes sociales aquellos que desempolvaron viejos recuerdos con esta serie. “El que no haya almorzado viendo Padres e hijos no tuvo infancia”, “verlos ahora me hace sentir que ha pasado mucho tiempo”, “deberían volver a grabarla y dejar de dar novelas turcas” y “se ven muy diferentes”, fueron algunos de los mensajes que enviaron los televidentes.

¿Cómo terminó ‘Padres e hijos’?

La historia narró durante 16 años la vida cotidiana de los Franco, una familia bogotana de clase media que enfrentó diversas situaciones y problemáticas sociales, como el desempleo, la drogadicción, el embarazo adolescente, el divorcio o la violencia doméstica.

En el último capítulo, transmitido el 21 de agosto de 2009, se recordaron los momentos más importantes en la vida de los Franco, desde el nacimiento de sus hijos hasta el matrimonio de algunos de ellos. También se revelaron varios secretos y se resolvieron ciertos conflictos que estaban pendientes entre los personajes.

Las últimas escenas mostraron una celebración que reflejó la unión familiar y el amor incondicional entre padres e hijos, recalcado durante los más de 3.600 episodios y todo el tiempo que la historia duró al aire.