Padre Chucho confiesa que se “enamoró” y casi se retira del seminario

Jesús Hernán Orjuela, mejor conocido como el padre Chucho es uno de los sacerdotes más queridos por los colombianos. Por varios años, el hombre ganó gran reconocimiento por su participación en el programa del Canal RCN ‘Muy buenos días’.

En entrevista con The Suso’s Show, el sacerdote reveló datos inéditos de su vida cuando estaba iniciando su carrera como sacerdote. El hombre le contó al humorista que por poco deja su vida en el seminario porque en su momento se enamoró de una mujer.

“Terminando los estudios de Filosofía, el corazón me empezó como a palpitar. Creo que el exorcismo más fuerte es ‘la verdad los hace libres’, entonces fui con la verdad a donde el rector y le dije: ‘Creo que tengo que salir, voy a salir un tiempo, porque siento que me estoy o me he enamorado’”, narró Jesús Hernán Orjuela, mejor conocido como el padre Chucho.

Aunque el cura estaba listo para irse, la respuesta de su superior lo dejó asombrado, pues en vez de aceptar su renuncia, lo felicitó y destacó que se convertiría en un gran sacerdote.

“En ese momento yo ya tenía listas mis maletas, porque sabía que tenía que salir del seminario, pero el rector me dijo: ‘Lo felicito, es una señal más de qué va a ser un buen sacerdote’. Luego me dijo: ‘Espera, en este momento que tienes crisis por enamoramiento apasionado, no tomes esa decisión’”.

