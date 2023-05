Ovy on the drums, el paisa que alcanzó sus sueños gracias a sus padres y Karol G

Daniel Echavarría Oviedo es su nombre de pila y no refiere nada en particular, pero si escuchamos Ovy on the drums el asunto es distinto. Es una frase inusual que se ha vuelto familiar para los amantes del género urbano que lo escuchan después del estribillo de un tema. Ovy on the drums es el productor paisa que se ha convertido en toda una estrella de la industria musical y su sello es garantía de éxito. Más recientemente lo escuchamos en TQG de Karol G y Shakira. También lo habíamos oído mencionar en el tema Inolvidable, junto a Beéle y en Te extraño, de Blessd y Piso 21.

Ovy, que se denomina así en honor no solo a uno de sus apellidos sino al lugar de Medellín en el que pasó muchos momentos de su infancia, a Oviedo, tiene solo 32 años y ya posee su propio sello llamado Big Ligas. Karol G fue una de las primeras estrellas en darle el espaldarazo cuando interpretó composiciones de él como La dama, Ricos besos y Ya no te creo. También ha colaborado con Daddy Yankee, Kevin Roldán y Bad Bunny. Pero ¿cómo este joven ingresó a las grandes ligas en un género tan competido como el urbano? Él mismo habló con Vea.

Ya tiene una experiencia y un reconocimiento internacional en la industria musical, pero ¿cuál recuerda ha sido el momento más difícil para llegar donde está?

La verdad es que pienso que desde el día cero hasta hoy día todo ha sido muy difícil. Ha sido una carrera de mucho sacrificio, mucho esfuerzo, de momentos felices, tristes, tensionantes. Se ha vivido de todo… llegar hasta donde hemos llegado y mantenernos ahí, tratar de siempre tener el sonido fresh y nada, no es fácil todo, ha sido muy difícil en esta carrera, pero haciendo siempre las cosas con amor y con mucha dedicación que eso es lo que ahí y lo que vamos a hacer.

Comienzos difíciles para Ovy on the drums

¿Alguna vez pensó en dedicarse a otra cosa en esos tiempos complicados?

Justo antes de entrar a la música yo estaba en un momento de mi vida en el que yo decía, no sé lo que quiero, salí del colegio, no sé qué quiero estudiar, no sé qué me gusta, no encuentro algo que me apasione y a qué dedicarme el resto de mi vida; así que nada, me puse a trabajar en una plaza de mercado, me puse a trabajar duro, valoré mucho lo que es el trabajo. Trabajar es bien difícil y lo valoré mucho… en esa incertidumbre de qué va a pasar, qué voy a hacer, no sé qué quiero; de la nada aparece la música en mi vida y llegó para salvarme la vida.

¿Quién fue la primera persona que creyó en usted como músico?

Las primeras personas que creyeron en mí como músico fueron e mi papá y mi mamá. Porque ellos, aunque tengo que resaltar que ellos me apoyaron porque mi mamá me dio mis primeros monitores; mi papá, mi primer computador, un teclado, una interfaz, me regalaron cositas para que yo pudiera trabajar en la música que estaba empezando este sueño. Pero ellos no entendían hacia dónde iba esto, hacia dónde iba a coger esto. Fueron los primeros en creer en mí, los que me apoyaron, los que me apoyaron con equipos. Gracias a ellos tuve mis primeros equipos y pude aprender y trabajar y crecer en esto de la música, como también hay artistas y colegas que me han sumado mucho la verdad, pero las primeras personas que creyeron fueron mis padres.

Cuéntenos ¿cómo fue su niñez en Medellín, soñó con todo este triunfo?

Acerca de mi niñez siempre he vivido mi vida el día a día y sabes de niño, no hay tanta preocupación como cuando uno está más grande. Nunca soñé con lo que me pasa en la música actualmente porque desde que entré en la música fue que empecé a soñar y pues yo vine a entrar a la música a los 21 años. Desde ahí todo ha sido un sueño, ha sido un sueño estar donde estoy y a seguir trabajando muy duro porque a la final es algo que amo hacer y desde que me levanto es la ilusión, con el sueño de seguir creciendo.

¿A dónde quiere llegar?

La verdad que el único objetivo mío es inspirar a nuevos artistas, cantantes, compositores, productores, dejar un legado musical es lo que más anhelo. No solamente Ovy el que hace un ritmo, no, Ovy on the drums el productor musical que logro cambios, que logro un estilo único de producir y como que la gente me tenga ese cariño, ese respeto. Que conectes con lo que uno hace. La verdad es que esa es mi máxima meta y siento que lo estamos logrando paso a paso. Recibo mensajes de productores, nuevos artistas que admiran mi trabajo, que se dedicaron a la música porque les motiva la música que estamos creando en este equipo, que crea Ovy on the drums y la verdad es que me siento muy motivado, muy feliz de recibir estos mensajes y por todas las personas que apoyan y aman la música es que yo estoy aquí también, aportando mi granito de arena.

¿Y personalmente, está enamorado? ¿Quisiera ser padre?

Personalmente, enamorado de mi familia, de mí, de la música, ando tranquilo la verdad y pues obviamente ser padre es algo que lo llevo muy presente y llegará el momento.

¿Cómo fue la experiencia de trabajar con Karol G y Shakira en TQG?

Yo estaba en el top de productores de Latinoamérica, según Billboard y en la lista de Billboard siempre estuve en el top 10, pero ahorita con TQG volví a estar número 1, es la tercera vez que hago un debut como número 1 en el top 10 de productores de Latinoamérica y la verdad es que muy feliz de tener esa posición que a la final eso varía. Siempre hay música nueva, hay productores muy duros, colegas que respeto increíble y pues siempre va a estar ese sube y baja, pero ahora estoy en esas primeras posiciones así que nada, muy feliz de estar en la primera posición.

¿Qué es lo más difícil de manejar la fama, el éxito…?

Yo nunca pienso en esto, en que es muy difícil manejar o esto. La verdad es que yo soy una persona super tranquila en ese sentido, a mí lo que más le tengo miedo es desenfocarme, coger el rumbo que no es, pero en eso se trabaja fuerte día a día, en lograr siempre tener un sonido diferente, un sonido fresh. Buscar hacer cosas que nadie haga y mantenernos siempre ahí con buena música que es lo más importante.

¿Qué lo pone triste?

A mí me pone triste saber que el tiempo se está yendo muy rápido y a veces uno no aprovecha momentos por enfocarse mucho en el trabajo, uno deja pasar cositas, pero siento que todo es darle manejo, todo es de manejo, de equilibrio en la vida. La vida es un equilibro, no tener excesos en nada y mantener todo controlado que poco a poco le he dado el manejado. Hay momentos en los que quizás uno se levanta y no está en su mejor mood y esta triste, pero nada siempre con la mente positiva.