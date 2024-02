Omar Murillo: esposa, edad, hijos y más de ‘Bola 8’ de ‘La casa de los famosos’

La casa de los famosos ha sido uno de los temas más comentados en redes sociales durante esta semana. Algunos de los famosos que están participando han generado controversia en las redes sociales por sus formas de ser dentro del reality.

¿Quién es Ómar Murillo?

El actor Ómar Murillo se ha ganado el cariño de la gente, no solamente por su participación en el reality de RCN, sino también por las producciones de las que ha hecho parte, entre ellas, Las detectivas y el Víctor, El man es Germán, Pambelé, Nadie me quita lo bailao, Los medallistas, entre otros.

Además de actor, ‘Bola 8′, como es conocido en la farándula, también se ha desempeñado como cantante, modelo, comediante y humorista. Su carisma y talento le han permitido ganar miles de seguidores en redes sociales.

¿Cuántos años tiene Ómar Murillo?

El participante de La casa de los famosos nació el 1 de octubre de 1981. Actualmente tiene 42 años y en su cuenta de Instagram cuenta con 622 mil seguidores.

En esta red social se describe como empresario motivador y allí publica videos de su personaje ‘Tarcila’, aunque suele generar controversia entre sus fanáticos por vestirse de mujer: “qué pereza un marido vestido de mujer a toda hora Coral muy berraca para aguantar un marido así”, “este señor tiene está doble identidad, aprovecha hacer bromas para sacar lo que tiene muy dentro”, “en otra vida Bola 8 fue mujer”, “un hombre menos en la tierra”, son algunos de los comentarios que le han dejado en sus publicaciones.

¿Quién es Koral Costa, la esposa de Ómar Murillo?

Desde hace más de 16 años, Ómar Murillo y Koral Costa comparte sus vidas. La esposa del actor es conocida en redes sociales como ‘Koral la diva’ y se ha desempeñado como generadora de contenido y cantante.

Es una de las influenciadoras más polémicas del país, pues no tiene ningún reparo a la en decir las cosas de manera directa. En una oportunidad, un usuario la criticó porque su esposo se viste de mujer: “usted es inmoral por aceptar que su esposo se vista de mujer, estúpida”.

Sin ‘pelos en la lengua’, la influenciadora respondió: “Él es un actor. Personifica personajes (sic) … Si mi esposo se decidiera convertir hoy, te lo juro que convertido sigo con él. Les voy a decir a esas personas una cosa: 15 años no dura uno con una persona solo por aparentar, ni así te paguen la millonada, porque y ¿tu felicidad? No sé la gente de dónde ha sacado eso… si tienen las pruebas, sáquenlas; si tienen las fotos, sáquenlas. Pero no se pongan a inventar que yo 15 años aparentando un amor con una persona, eso no tiene sentido. No me interesa si es o no es gay”, dijo.

¿Ómar Murillo tiene hijos?

Pese a que Ómar Murillo y Koral Costa llevan más de una década, no tienen hijos. Hace un tiempo, el actor brindó una entrevista a la emisora Tropicana, donde explicó el por qué. “Si podemos ser padres, podemos engendrar. Pero con Koral nos hemos puesto a pensar que después de la pandemia, “este mundo, como está, es una ‘vaina’ loca”. Yo creo que tener hijos es ir más allá, es una responsabilidad adulta, hoy estamos en una época en la que el planeta va a ‘millón’, en la que un niño de 12 o 13 años sabe lo que uno desconocía en esa edad”.