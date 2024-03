Nuevo drama de ‘Benito’, de ‘Pasión de Gavilanes: “Mi mujer se juntó con otro y me dejó”

Giovanni Suárez es un actor conocido por su participación en Pasión de Gavilanes, novela en la que interpretó al inolvidable Benito Santos. Por esta razón, fue invitado a Día a Día y allí contó detalles de su vida que eran desconocidos hasta ahora.

Giovanni Suárez en 'Pasión de Gavilanes'. Fotografía por: Cortesía Caracol Televisión

¿Qué le pasó a ‘Benito’ de ‘Pasión de Gavilanes’?

De acuerdo con lo expuesto por Giovanni Suárez en el matutino del canal Caracol, luego de la fuerte lucha que libró contra el covid y sus consecuencias, la vida le puso una nueva prueba.

Y es que su esposa, con quien llevaba 15 años, lo abandonó por irse con otra persona, lo que le produjo una profunda depresión por la cual, incluso, tuvo deseos de rendirse y no luchar más.

“Después del covid me separé. Mi mujer se juntó con otro y me dejó (...) Me sumí en una depresión total después de la separación. Es tan irónica la vida, que yo decía: ‘Papito Dios, llévame contigo, no quiero vivir más’, después de sobrevivir a esa dura enfermedad”, comentó el actor de Pasión de Gavilanes.

Por fortuna, el actor boyacense se encuentra mucho más estable y logra ver la vida con otros ojos. Además, aseguró que se encuentra enfocado en sus negocios, así como en sus hijas.

La otra faceta de ‘Benito’ de ‘Pasión de Gavilanes’

Después de su interpretación de Benito Santos, las apariciones del actor en la ‘pantalla chica’ fueron cada vez más escasas.

Ante las dificultades laborales, Suárez decidió emprender con un par de negocios dedicados a la comercialización de artículos para bebés a los que, en su momento, varias reconocidas figuras públicas, como la presentadora Carolina Soto, le hicieron promoción en redes sociales para echarle la mano.

“Gracias, mi Carito nos ayudaste mucho en pandemia. Gracias por tus redes sociales porque el emprendimiento sigue y nos ha mantenido estos años”, comentó Giovanni en su visita a Día a Día, tras lo cual la caleña le contestó: “Lo hice con mucho cariño y de corazón por ti y por tus hijos”.