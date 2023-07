¿No sabes vender tu guion? Famoso escritor de cine y TV te enseña cómo

Seguramente usted es de los que piensa que tiene o ha escuchado a alguien decir que su historia está como para una telenovela, una serie o por qué no, una película. Y la expresión es apenas natural, en realidad todos tenemos algo qué contar confirmando además un principio de Steven Spielberg, quien ha mencionado en sus entrevistas que la clave del cine y sus historias era mostrar a personas ordinarias a las que les pasan cosas extraordinarias.

Y así como pululan las historias de gente del común u ordinarias, seguramente habrá muchos escritos en borrador o guiones adelantados de autores que no necesariamente han podido entregarlos a un productor o director que los convierta en un producto audiovisual.

Justamente por ello, el escritor de guiones de series, películas y obras de teatro Andrés LoperaSánchez, el mismo de Adulto contemporáneo, Los Corredor, Científico por un día o La lucha de los Mockarts, decidió que su experiencia podría estar plasmada en un libro que le permitiera a los creadores, nuevos o experimentados, negociar sus guiones.

Cómo negociar un guion, convierte tus historias en ingresos se llama el e book que recién lanzó en las principales plataformas de libros electrónicos.

LoperaSánchez también comparte en el texto un anecdotario personal con esos errores que a lo largo de su carrera ha cometido cuando ha negociado sus guiones y que seguramente le ayudará a los lectores de su texto a no fallar con esos mismos pecados.

Hablamos con Andrés sobre el origen de su libro y lo que pueden encontrar los lectores en él.

¿Por qué escribir un libro para vender un guion?

“Este proyecto surge hace 4 meses: un productor me buscó con la intención de que yo escribiera una película por encargo y me senté a planear muy bien la negociación... En ese proceso descubrí que, durante los 22 años en el medio intentando llevar a buen término mis negociaciones, he cometido muchísimos errores. Al evaluar en qué aspectos los cometía, descubrí que hay varios factores comunes que uno o descuida o deja pasar por alto. Entonces, me di cuenta que en esta experiencia adquirida, además de mi formación (soy Administrador de negocios y trabajé en el sector financiero varios años), mi experiencia docente (he sido profesor, tanto de finanzas - hasta el 2000 - como de escritura y guiones) y las inmensas posibilidades que ofrecen los ebooks y la autopublicación, me lancé a compartir estos conocimientos, pues siento que, realmente, es algo que tanto escritores experimentados como noveles necesitan para estructurar una estrategia en la negociación de sus proyectos. Y otro punto, que lo resalto en la introducción: “escribo este libro para ti, que tienes uno o varios guiones para vender, historias o te van a contratar para escribir alguna; escribo este libro para mí: es el libro que me hubiera gustado leer en 2001, cuando cambié mi vida y me dediqué a escribir”.

Andrés Lopera decidió plasmar sus experiencias a la hora de vender un guion en un e book Fotografía por: cortesía

Andrés LoperaSánchez invita a escribir: “Todos somos escritores”

Mucha gente cree que tiene una buena historia, ¿cómo alguien que nunca ha escrito puede saber que es tan buena como para venderla?

“Parafraseando a Eduardo Galeano: estamos hechos de historias, no de átomos. A todas las personas que piensan o sienten que tienen una buena, los insto siempre a que se sienten a escribir. Yo creo que todos somos escritores, pero unos pocos valientes o cabeciduros, como decía mi madre, lo ejercemos. Pensar que una historia que tienes en la cabeza es buena, es simplemente una ilusión o una esperanza: una es buena cuando está en el papel, cuando ha sido escrita y en su proceso de escritura le has invertido las horas, la tinta, las neuronas, la lectura e investigación que requiere. Entonces creo que la respuesta a si una historia es buena o no, la tiene la misma persona que la tiene en la cabeza... pero eso sucede solamente cuando puede escribirla. Acá hay algo que nos sucede a los escritores todo el tiempo: se nos acercan personas con el ánimo de contarnos o una idea o una historia. Es uno de los mantras del libro, uno que le repito a los escritores: NO ESCUCHES IDEAS, TAMPOCO HISTORIAS. Si quieren que las escribas, háblales de cómo te van a contratar y cuánto te van a pagar. Esto es algo que busco lograr con el libro: generar conciencia entre los colegas con el fin de que, entre todos, hagamos respetar nuestro trabajo. Escribir es el oficio más lindo del mundo y parafraseando a Gabo, pero es muy difícil lograr que se valore”.

¿Es difícil vender un guion?

“Es ******* difícil. Pensemos en el proceso: Llega una idea, se instala, juegas con ella, empiezas a desarrollarla, investigas, escribes, le das una estructura, creas un mundo, unos personajes y unas motivaciones dramáticas para que se generen conflictos... Pero, por otro lado, puede llegar alguien a contratarte para que escribas un guion por encargo, entonces: recibes una idea, se instala, juegas con ella... El proceso de venta es, dentro del trabajo básico del escritor, el punto final, que sucede luego de todo el proceso creativo, de escritura y reescritura, para luego entrar en la negociación. Es demasiado difícil y puede ser realmente frustrante, pues ya has invertido muchísimo esfuerzo en el proceso, has dejado mucha sangre en el camino”.

También te puede interesar: Aida Morales sobre la muerte de su hijo y su hermano: “No hay un dolor más duro”

¿Has vendido todas tus historias? O ¿tienes muchas aún por negociar?

“¡No he vendido ni el 10 %! Tengo una tonelada de inventario, y esto también lo tiene que usar como una ventaja competitiva y comparativa dentro del mercado: saber que no puede ir entregando sus proyectos a cualquiera que se los pida porque puede negociarlos con una plataforma o un canal... como escritor ya sabes cuánto esfuerzo ha costado cada letra, entonces para poder entregar a alguien para que los ofrezca, el creador puede tener mecanismos que le den liquidez, dinero, y así volverlos rentables. Evitar el sufrimiento y la ansiedad que se tiene cuando entregaste un proyecto y no sabes qué pasa con él. Para tener la certeza de que quien recibe tu proyecto está haciendo su mejor trabajo y esfuerzo, tienes que arriesgar algo. En el libro es cuento cómo hacerlo. Algo importante es que, al tener guiones en el cajón o en el computador, siempre los puedes presentar en alguna de las tantas convocatorias... y el riesgo que estás asumiendo es mínimo. He escrito entre 40 y 50 guiones para largometraje, de esos la mitad son impresentables y los considero “ejercicios de aprendizaje”. He llegado a instancias de negociación con 15 guiones, entre propios y por encargo. De esos 15, sé que siete de ellos nunca se van a producir y apenas cobré un valor simbólico por uno de ellos. Se han rodado cuatro películas, una de ellas ya se estrenó y las otras tres están en fase de postproducción. Además, hay cuatro guiones en etapa de financiación”.

Finalmente, adelántales a los lectores de Vea algunos pecados que bloquean esa venta…

“Algunos pecados serían: que el guion no esté en el formato es el más básico. Cuando demuestras que no tienes ni experiencia ni la suficiente curiosidad para aprender cómo se presenta un guion, ten la absoluta certeza que cualquier productor serio va a huir”.

Y algunos tips para negociar una historia

“Acá van tres, para no hacerle muchos spoilers al libro: Asegúrate siempre que tu contraparte sabe cuánto vale un guion y lo que significa escribirlo. Si no lo sabe, no va a valorar ni tu trabajo ni tu esfuerzo. Dos, nunca empieces a trabajar sin un contrato (o un documento equivalente) y sin un anticipo, nunca. Tres, no escuches ideas o leas un libro o un argumento o escuches una historia, pues de manera tácita ya estás trabajando”.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento