Ricky Martin y Jwan Yosef: Conoce 4 famosos más con relaciones sexuales abiertas

Las recientes noticias sobre una relación abierta que habrían pactado Ricky Martin y su ahora exesposo Jwan Yosef han vuelto a poner sobre la mesa este tipo de acuerdo entre parejas, que generalmente se mantiene en secreto. Sin embargo, ha trascendido el caso de uniones que terminan revelando la naturaleza de estos, hasta hace un tiempo, inusuales pactos.

EN el caso de los famosos, obviamente no es la excepción. Martin nunca se ha referido al suyo y todo ha quedado en la mera especulación y eso es exactamente lo que ha sucedido con otras luminarias. También hay varias que en entrevistas han revelado que en algún momento de sus vidas se han arriesgado o animado a tener este tipo de licencias. A algunos les ha funcionado y a otros, no tanto.

Shakira y Piqué tendrían relación abierta

Ninguno de los dos ha hablado del supuesto acuerdo de relación abierta que habrían pactado a lo largo de su relación. Hace un año comenzó a surgir esta teoría entre los medios españoles y recientemente volvió a hablarse de que Shakira y el exjugador habrían acordado que podrían frecuentar a otras personas, de manera esporádica y sin que significara ningún riesgo para su relación. EL convenio se habría hecho trizas cuando Piqué se interesó más de lo debido por Clara Chía, que así pasó de ser una aventura a un romance oficial. En este caso, la relación abierta habría fracasado. No se sabe si Piqué tiene un acuerdo similar con Chía.

Se especula que Shakira y Gerard Piqué acordaron una relación abierta Fotografía por: Instagram @3gerardpique

A Ashton Kutcher y Mila Kunis no les funcionó

Cuando esta pareja de actores comenzó su idilio al parecer lo hicieron con el acuerdo de poder verse con otros sin que hubiera reproches, celos o drama alrededor de la situación. Sin embargo, según trascendió después se dieron cuenta de que se estaban enamorando y decidieron que no habría más relación abierta y optarían por la monogamia. Actualmente conforman una pareja estable y tienen dos hijos. “Descubrimos que cada vez que intentábamos vernos con otra gente, al final nos llamábamos y acabábamos quedando porque queríamos más. Hasta que descubrí que me ponía nerviosa y acabé hablando con él para decirle que no quería vivir más esa situación”, dijo ella en el 2016 en una entrevista.

También te puede interesar: Will Smith habla sobre la realidad de su matrimonio

Will Smith y Jada Pinkett acordaron las aventuras en su matrimonio

Estar casados, pero tener la licencia de involucrarse sexualmente con otros era el acuerdo de esta pareja, no se sabe si sigue siendo así. La situación salió a la luz cuando el cantante August Alsina reveló que había tenido un romance con Jada, consentido por Will. Al principio Jada negó tal versión, pero después lo admitió. En el 2013, la actriz despejó las dudas. “Siempre le he dicho a Will: ‘Haz todo lo que quieras siempre que te puedas mirar en el espejo y sentirte bien’. Porque, al final del día, Will es dueño de sí mismo. Tiene que decidir lo que quiere ser y no es algo que me corresponda a mí. O viceversa”.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento

Scarlett Johansson vive una relación abierta

Otra estrella que cree en este tipo de convenio es Scarlett Johansson, mundialmente famosa como la Viuda negra del universo de Marvel. “La idea del matrimonio es muy romántica, es una idea muy bonita, y su práctica puede ser una cosa muy bella. Pero no creo que sea natural ser una persona monógama. Puede que me critiquen por esto, pero creo que es mucho trabajo”, dijo en 2018 sobre su matrimonio con el guionista Colin Jost.