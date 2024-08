Nicole Santamaría: edad, estatura, pareja y más de la actriz de ‘Klass 95’

Pedro el escamoso 2 cautivó a millones de fanáticos. La continuación de la historia de Pedro Coral Tavera, 20 años después, llegó a su fin el pasado viernes. En su reemplazo, esta noche Caracol Televisión estrena Klass 95, una serie inspirada en hechos de la vida real relacionados con el poder de la belleza en los años 90.

La producción es protagonizada por Nicole Santamaría y David Palacio. Además, cuenta con la participación de Laura Cano, Carlos Báez, María Adelaida Puerta, Laura Barjum, Matilde Lemaitre, Susana Torres, Tommy Vásquez, Antonio Sanint, Rafael Zea, entre otros actores colombianos.

¿Quién es y cuántos años Nicole Santamaría, protagonista de ‘Klass 95′?

Nicole Santamaría nació en Nueva Jersey, Estados Unidos, el 7 de marzo de 1987. Actualmente, la actriz tiene 37 años y aunque no nació en Colombia, su infancia transcurrió en este país.

Ha participado en varios proyectos de televisión, cine y teatro a lo largo de su vida. Fue presentadora del programa concurso Ring 13 y de La Tapa. Su faceta como actriz comenzó cuando hizo parte de Juego limpio. Más adelante estuvo en La dama de Troya, La hipocondríaca, La diosa coronada, Mamá también, Esmeraldas, Bloque de búsqueda, La promesa, El paseo 3, Alias J.J, entre otras.

En Klass 95 interpreta a Shaio Domínguez, quien busca llevar la belleza colombiana a las pasarelas más prestigiosas del mundo para posicionar a las modelos en las mejores campañas. Su personaje lo describe como “una mujer soñadora, determinada, que hace hasta lo imposible por cumplir sus sueños y sus metas, que ama trabajar con la gente, con las mujeres, impulsarlas, llevarlas lejos. Es aterrizada y humilde, sufre mucho con el clasismo de su familia y eso a ella la hace de gran corazón”, mencionó para Caracol Televisión.

¿Cuánto mide Nicole Santamaría y quién es su novio?

La vida personal de la actriz ha sido de gran interés para sus seguidores, quienes, dentro de las curiosidades, se han preguntado sobre su estatura; sin embargo, no hay información que revele ese dato sobre su vida.

Nicole ha sido muy reservada con su vida privada. Sobre su pareja actual tampoco se conocen mayores detalles. En sus redes sociales tampoco ha mostrado estar en una relación sentimental; sin embargo, en marzo de este año, en entrevista con La Red, habló de sus planes de convertirse en madre.

“Sueño con ser mamá, aunque en otros momentos digo que no me veo en ese rol. Hasta el momento, tengo 37 años, mi médico de cabecera me hizo unos exámenes de sangre de rutina y me dijo que todo estaba bien, pero sí me dijo que revisara el tema de congelar óvulos, pero yo dije que si la vida y Dios me dan la oportunidad de ser mamá, se hará, si no, no, pero ya pienso diferente. Al tener tantas amigas cercanas, familiares que a esta altura han querido ser mamás y no han podido por la edad, eso me hizo reconsiderar la opción de congelar óvulos”. La actriz reveló que, finalmente, sí realizó el proceso.