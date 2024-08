Nicole Santamaría, de ‘Klass 95’, vendió galletas en EE UU: “No me avergüenza”

Nicole Santamaría está en pantalla como Shaio Domínguez, la estelar de Klass 95, el poder de la belleza. Llegó al personaje, gracias a un casting que hizo mientras estaba en Los Ángeles, allí vive. Curiosamente cuando pensó que ya no llamarían a call back, como se denomina a la siguiente prueba cuando un artista está en proceso para lograr un rol, la volvieron a requerir, pero esta vez presencialmente. Ella, que está radicada en Estados Unidos desde hace varios años, pidió la oportunidad de hacerlo con videocámara y así lo hizo. Al final, se quedó con el protagónico que hoy la tiene protagonizando la novela más vista de la pantalla colombiana.

Santamaría es un rostro que ha permanecido vigente en la pantalla local, pero en realidad se trata de producciones que ella ha hecho mientras sigue en la lucha por alcanzar el sueño de actuar en el difícil mundo hollywoodense. Cuando aparece una oportunidad en el país, ella viaja, graba y se devuelve a seguir luchando en tierras americanas.

También te puede interesar: Así fue el lanzamiento de ‘Klass 95′. ¿es la historia de Paola Turbay?

Hablamos con la actriz, nacida en New Jersey, y criada en Bogotá, y reveló que no ha sido fácil, por el contrario, le ha demandado gran esfuerzo, paciencia, lágrimas y trabajar en renglones distintos a lo artístico.

Nicole Santamaría, de ‘Klass 95′ lloró de frustración

La actriz, que hemos visto en producciones como JJ, El cartel de los sapos el origen, La Promesa, Griselda, El yupi y el guiso y Emma Reyes, entre otras empacó maletas después del primer proyecto mencionado y se marchó a Estados Unidos. En principio, le pidió a su mánager no ofrecerla en nada colombiano, pues quería concentrarse en su labor de abrirse paso en la capital del cine, pero las cosas no resultaron tan sencillas.

“Me fui con unos ahorros, pero a los dos meses se me fue acabando la plata y pensé ‘¿será que me devuelvo , ahorro y regreso?’ pero sabía que no tenía sentido”. Fue entonces cuando se empleó. “Mi primer trabajo fue una fábrica de galletas. Yo era la encargada de las ventas por internet”. Allí duró unos seis meses y admite que tuvo momentos donde lloró de frustración, porque sentía que no estaba conociendo gente relacionada con el medio, se levantaba a las 5 de la mañana a manejar una hora para llegar a una bodega donde permanecía todo el día frente al computador. “Tampoco estaba hablando inglés o yendo a castings. Lo único era que iba a clases de actuación en la noche y eso me daba un respiro”.

La protagonista de ‘Klass 95′ fue anfitriona de hotel y asistente de un millonario

Nicole resolvió renunciar. Otro rol que tuvo fue de anfitriona en un hotel. Allí conoció personas como ella y se sintió más entusiasmada. “Actores, escritores, bailarines, mucha gente que como yo que está en la tarea de conseguir sueños”.

Otro curioso trabajo que tuvo y que agradece, fue como asistente personal de un millonario, a quien ella le hacía las diligencias y que le daba permisos cada vez que era requerida en un casting.

Así ha sido la lucha de Santamaría, dice que a veces la reconocen justamente por Alías JJ. Le ocurrió varias veces en el hotel: “la gente me ve y me pregunta pero ‘¿usted qué hace aquí?’. Yo les digo: ‘trabajando’. No es algo que me avergüence, al contrario me parece bonito, inspirador. Todos trabajamos”.

Y así, dispuesta a darlo todo por su sueño, Nicole se volverá a marchar en breve a Los Ángeles y sabe que mientras le sale un papel en una película o serie estadounidense, no habrá lío ni conflicto personal para emplearse en lo que haya que hacer, mientras le dé tiempo de seguir su preparación, de ir a los castings. “Yo no voy a decir que porque acabo de protagonizar una serie, no voy a hacer esto o aquello. Aquí nadie es más o menos que nadie y hay que pagar cuentas”, comenta Nicole.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento