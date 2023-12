Nicky Jam recordó cómo bajó 50 kilos y retomó la confianza en sí mismo

Nicky Jam es uno de los cantantes más importantes en la historia del reguetón, pues hizo parte de los inicios del género y, 28 años después de su debut musical, sigue gozando de gran relevancia en la industria.

Para nadie es un secreto que la vida del artista norteamericano ha estado marcada por los cambios. Y es que, así como ha visto el mundo desde la cima más alta, también ha enfrentado situaciones que lo llevaron a comenzar desde cero.

Así luce Nicky Jam en la actualidad Fotografía por: Instagram Nicky Jam

¿Cómo hizo Nicky Jam para bajar de peso?

Además de los problemas por consumo de drogas que atravesó en su juventud, y de los cuales habla en su serie de Netflix, el intérprete de Voy a beber también vivió complicaciones de salud por culpa de la obesidad.

Una vida sedentaria y una pésima alimentación fueron la combinación que causó este problema en el artista, quien llegó a pesar 140 kilos, casi el doble de lo que debería hacerlo una persona de su edad y estatura (1.75 m).

Por esta razón, Nicky Jam tomó una drástica decisión a mediados del 2023 que mejoró su salud física y emocional, pues le permitió reducir 50 kilos y retomar la confianza que, según dijo, perdió en sí mismo por mucho tiempo.

El procedimiento con el que el reguetonero cambió su vida fue el bypass gástrico, una de las técnicas de cirugía bariátrica con la que se trata la obesidad mórbida y a la que se sometió tras la experiencia positiva que vivió un amigo suyo.

La vida de Nicky Jam antes y después de su cirugía bariátrica

En una entrevista con People, el cantante de 42 años aseguró que él mismo ponía su salud en riesgo con el estilo de vida que llevaba.

“Antes me despertaba y sólo quería comer. Ahora me tomo mi tiempo y como cuando quiero. Me siento mejor. Me siento feliz. Me siento sano. Hace dos días me hice análisis de sangre y salí mejor que nunca”, comentó.

Además de la cirugía, Nicky Jam ha mantenido la reducción de su peso con actividad física al practicar baloncesto, su deporte favorito.

“Juego al baloncesto todos los días. Soy un gran aficionado al baloncesto, y eso es lo que hago con mis amigos, dondequiera que viaje. Aquí tenemos una pista cubierta. Jugamos todos los días, y cada vez que jugamos al baloncesto, ¡creo que pierdo un kilo!”, concluyó.