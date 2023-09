Ncuti Gatwa, Eric en ‘Sex Education’, es Queer: ¿qué significa?

Sex Education, la popular serie de Netflix, acaba de estrenar su cuarta y última temporada. En medio de la nostalgia por el final de la producción, los fanáticos del seriado han estado al pendiente de investigar acerca de la vida de los actores que les dan vida a sus personajes favoritos.

Ncuti Gatwa es uno de los actores más queridos por los seguidores de la historia. Interpreta a Eric Effiong, un joven afrodescendiente cristiano abiertamente homosexual. La personalidad del actor escocés, de origen ruandés, ha enamorado a miles de corazones del mundo entero, y ha generado que Eric sea uno de los personajes más emblemáticos de Sex Education.

Una de las preguntas que más han hecho a Gatwa tiene que ver con su identidad y orientación sexual. Aunque el actor nunca ha querido referirse a ello, en una reciente entrevista con la revista Elle UK, hizo referencia a su identidad. Aunque no dijo textualmente que es queer, aseguró que conoció a una persona ruandesa que reconoció su identidad, y eso lo llevó a entender que él no era el único.

Todo ocurrió en Manchester, en la marcha del pride que se estaba adelantando en esa ciudad del Reino Unido. Allí, recuerda, se encontró con una mujer muy parecida a su tía.

“No lo era, pero sabía que era ruandesa”, aclaró. Es de destacar que Ncuti nació en Ruanda en 1992, pero se mudó con su familia a Escocia en 1994, país al que llegó como refugiado a causa del genocidio ruandés contra la población tutsi.

“Me sorprendió que ella estuviera allí (...) Estábamos tomados de la mano y ella me dijo: ‘realmente no sé por qué estoy aquí. Solo estoy aquí’. Le dije: ‘Cariño, no necesitas saberlo. Tú absolutamente no necesitas saberlo. Estás aquí. Sé orgullosa de quién eres’. (...) Nunca antes había conocido a otro ruandés queer (...) Pensé que era el único en el mundo”, dijo el actor.

¿Qué es ser queer, la identidad con la que se identifica Ncuti Gatwa?

La palabra Queer es un concepto que adopta la idea de la fluidez que debe haber en lo que respecta a la identidad y orientación sexual. Se refiere a la necesidad de evitar etiquetar a alguien por quién es o por quien se siente atraído.

De acuerdo con lo que explica el diccionario Fundéu, Queer hace referencia a aquella persona que “no es heterosexual o cisgénero. Rechaza ser clasificada por sus prácticas sexuales o su género para no limitar su experiencia como persona”.