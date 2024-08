Nataly Umaña reveló por qué engañó a Alejandro Estrada: “solo pensé en mis deseos”

El 10 de marzo fue tendencia en redes sociales y medios de comunicación la llegada de Alejandro Estrada a La casa de los famosos. El actor llegó al reality de ViX y RCN para enfrentar a su esposa Nataly Umaña luego que ella le hubiera sido infiel con Miguel Melfi, su compañero.

Aunque al principio del programa se rumoró que todo era una estrategia, finalmente Umaña reveló que fue consciente de lo que hizo, aunque no quería lastimar al ahora participante de MasterChef Celebrity.

¿Por qué Nataly Umaña le fue infiel a Alejandro Estrada?

En una reciente entrevista con 4U Sin Filtros, la actriz se refirió a ese escandaloso momento por el que fue fuertemente criticada. De acuerdo con lo que dijo, su relación con Alejandro no estaba en los mejores términos, aunque ambos eran conscientes que debían ponerle punto final, ninguno se atrevía a tomar la iniciativa.

“Tuve la oportunidad de tener una relación durante 12 años, la cual desde el primer día, con lo que él hablaba, me encantaba y me sentía en las nubes. Desde un comienzo fue un entendimiento en todo sentido. En el reality me di cuenta de que la relación con esa persona (Alejandro) estaba muy deteriorada, y ninguno de los dos tenía el valor para terminarla”, dijo.

Sin embargo, pese a que lo intentaron muchas veces, su llegada a La casa de los famosos cambió su forma de pensar. Sin pensar en los sentimientos de su esposo, Nataly se embarcó en una aventura con el panameño Miguel Melfi.

“Nuestro código era nunca caer en la infidelidad. Yo traté de luchar, pero tomé decisiones que, aunque difíciles, eran necesarias para no dejar espacio para un regreso. No consideré los sentimientos de él ni dimensioné el impacto. Yo entré a un ‘reality’ y fue decir ‘vengo demasiado mal con esta persona’. Estaba muy vulnerable y no éramos capaces, ninguno de los dos, de tener el carácter de decir ‘hasta aquí’”, señaló.

De la misma manera, Nataly reconoció que actuó basada en sus deseos y no en las heridas que podría ocasionar por sus acciones.

“Lo único que pensé fue en mis propios deseos (...). No fue la mejor manera de hacerlo, pero sabía que, después de mis acciones, no había vuelta atrás. Ambos necesitábamos encontrar la felicidad, yo y él... Estuvo mal el haberme redescubierto en la situación donde me redescubrí, porque por valores, por principios, no tuve que haberlo hecho de esa manera. Eso fue caer a un abismo muy grande en el sentido social, pero que definitivamente todos tenemos el derecho...El código más valioso para haber durado los años que duramos fue nunca una infidelidad... No hay que ser egoísta y no hay quedarnos en esa zona de confort. Tomé la decisión que tomé porque era la única manera de que no hubiera un punto de regreso. Lo dimensioné mal y no tuve en cuenta si fuera al contrario qué pasaría”, explicó.