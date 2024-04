Fernando Gaitán, creador de ‘Betty la fea’, y lo que no toleraba de la televisión

Natalia Ramírez, a quien muchos recuerdan por su inolvidable antagónico en Yo soy Betty la fea, compartió recientemente en una publicación para redes sociales algunos de los aspectos menos conocidos sobre el creador de la serie, Fernando Gaitán. Según la actriz, el guionista tenía una particular aversión hacia la falta de autenticidad en el mundo del espectáculo.

Próximamente llegará a las pantallas la secuela de Betty, la fea, tras 20 años de su estreno.

Lo que odiaba Fernando Gaitán, creador de ‘Yo soy Betty la fea’

Gaitán, quien falleció en 2019, fue un aclamado guionista y productor, conocido por su habilidad para crear historias que hacían sentir identificada a la audiencia, por eso era muy cuidadoso con cada uno de los detalles que aparecían en cámara.

De acuerdo con lo expuesto por Natalia Ramírez, Fernando Gaitán creía firmemente que la televisión, a pesar de ser un medio de ficción, tenía la responsabilidad de reflejar la realidad de la sociedad. Esta convicción se manifestaba en su enfoque narrativo, que buscaba conectar con la audiencia a través de personajes y situaciones que resonaran con sus experiencias de vida. Para él, la autenticidad no era solo una elección estilística, sino una obligación ética.

“Odiaba de sobremanera las famosa licencias televisivas. Me explico, son las que se toman producciones como Greys Anatomy o CSI, cuando no muestran a los médicos o investigadores debidamente cubiertos, como cuando un profesional entra a una verdadera escena del crimen (...) Los médicos, en plena cirugía, y no tienen guantes ni mascarilla ¡Fernando odiaba esas licencias! Decía: ‘Eso no es verdad, eso no es real y lo único que uno hace con eso es ofender a quien realmente desarrolla la profesión. En ‘Betty’, por ejemplo, los de mercadeo no decían cosas que no correspondieran al diálogo de esa profesión“, comentó la también empresaria y publicista de 56 años a través de un video que compartió en sus redes sociales.

Natalia Ramírez dio algunos datos sobre la próxima entrega de ‘Yo soy Betty la fea’

En charla con Vea, la famosa actriz se refirió a la nueva temporada que se estrenará de la historia y aseguro que el reencuentro con sus antiguos compañeros, además de emotivo, puso a prueba el profesionalismo de todos los actores.

“Lo estamos haciendo con respeto y disciplina porque sabemos lo que significan estos personajes para muchas personas, entonces no queremos traicionarlos. Por supuesto es algo diferente y tiene otro lenguaje, pues ha pasado el tiempo y ahora las cosas se hacen de otra manera, pero lo estamos haciendo sin perder la esencia”, dijo en su charla con Vea.

Precisamente, le preguntamos a Natalia Ramírez cómo ha hecho para mantener la esencia de su personaje después de tanto tiempo, y ella, sin titubeos, aseguró que Marcela Valencia caló tanto en su vida profesional que “es como aprender a montar en bicicleta, ya que nunca se olvida”.

“En la primera producción duramos dos años y medio grabando juntos, luego estuvimos con gran parte del elenco en las obras de teatro y ahora estamos grabando esta nueva versión, entonces la esencia está ahí. Por ejemplo, la esencia de Marce no ha cambiado porque eso es algo que siempre permanece en las personas. Sí habrá cambios, pero más a nivel de historia que de personajes”, agregó.