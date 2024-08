Natalia Ponce de León antes y después: así conoció a Jonathan Vega, su agresor

El 27 de marzo del 2014, Natalia Ponce de León fue víctima de un ataque con ácido por parte de un hombre que fue identificado como Jonathan Vega. La hoy activista y escritora se encontraba a las afueras del edificio donde vivía su mamá cuando, de repente, recibió el impacto de la sustancia que comprometió gran parte de su cuerpo y rostro. Desde ese momento, la vida de Natalia, quien tenía 24 años, cambió para siempre.

Entrevista Natalia Ponce de León con Juan Pablo Raba

A raíz del violento ataque que sufrió, Natalia inició una lucha por la defensa de los derechos de las mujeres. Creó una fundación que lleva su nombre para asistir a quienes, como ella, han sido víctimas de ataques con ácido. Además, promulgó la Ley 1773, que penaliza ese tipo de ataques.

Fotografía por: Jairo Quintero

Recientemente, Natalia le concedió una entrevista al actor Juan Pablo Raba, para su podcast Los hombres sí lloran, donde reveló detalles sobre cómo conoció al Jonathan Vega, el hombre que la atacó. Asimismo, reveló que su pareja en ese momento le había dado algunas advertencias sobre él.

“Cuando Jonathan se cruzó en mi vida, yo tenía 18 o 17 años, en una época en la que estaba en la fase más rumbera de mi vida. Ya sabía que él era un tipo problemático; mi novio me había dicho que era un pasado con drogas, mujeres y todo lo oscuro. Pero no tenía idea de quién era Jonathan Vega. Se cruzó en una fiesta cuando yo tenía 18 años. Fue la primera vez que lo vi; me pidió marihuana y yo le respondí, ‘¿Qué va, pirobo? Yo no fumo marihuana.’ Mi novio me advirtió que no me metiera con ese tipo, que era oscuro”, aseguró.

Pese a las advertencias, solo hasta después del ataque, Ponce de León pudo conocer quién era realmente Jonathan Vega, quien se había obsesionado con ella.

“Conocí más sobre Jonathan a través del libro que escribió Martha Soto. Le pedí a Martha que incluyera un capítulo sobre Jonathan: ‘¿Quién es Jonathan Vega? ¿Por qué se obsesionó tanto conmigo?’ Fue entonces cuando comencé a entender un poco más sobre él. Hay una gran diferencia entre estar loco y ser una persona malintencionada. Jonathan tiene su propia historia de locura. La mayoría de los victimarios han experimentado algún tipo de violencia para llegar a cometer estos actos, afirmó, dando a conocer que su agresor tuvo un pasado difícil. “Entendí más sobre él... Tuvo una infancia muy dura, abandono de su mamá, todos son problemas mentales que no se trataron”.

Así se veía Natalia Ponce de León antes del ataque con ácido

En el diálogo con el actor, la activista habló de su pasado: “fui muy rumbera. Rumberisísima. After parties, música electrónica, éxtasis, trago. Yo he sido como alzadita siempre, como medio peleoncita. Yo tengo dos hermanos y aunque fui criada en un matriarcado, crecí con hombres. Mi madre es una berraca, es trabajadora. Mi padre murió el año pasado de un cáncer muy fuerte y aunque lo amo, mi padre fue un fresco, no fue muy responsable, él tuvo mucha más presencia en los últimos años por el ataque”.

Después del ataque, Natalia tuvo que someterse a más de 30 cirugías para recuperar los daños que le ocasionó en su cuerpo el ataque con el ácido. En redes sociales y en internet reposan unas fotografías de la también conferencista antes del ataque.