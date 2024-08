Natalia del ‘Desafío’ vivió dura crisis por las críticas: “lloraba todo el día”

Esta edición del Desafío XX está próxima a finalizar. Los participantes ya están en la última etapa del concurso. Quedan dos ciclos para conocer a los finalistas. En el más reciente ‘Desafío a muerte’ Francisco y Madrid se convirtieron en los más recientes eliminados.

¿Qué pasó con Natalia y Kevyn en el ‘Desafío’?

Durante el reality, Natalia y Kevyn iniciaron un romance. Lo que llamó la atención de los demás participantes, televidentes y usuarios en redes sociales, fue que el integrante del equipo Pibe tenía novia.

Ambos participantes recibieron fuertes críticas por su relación. Cuando la producción les dio la oportunidad de salir de la ciudadela por unos días para ir a sus casas y recargar energías para la etapa final, Natalia se encontró con los malos comentarios que le dejaban en redes sociales.

Cuando se dio cuenta de la magnitud de lo que había generado su romance con Kevyn, entró en una fuerte crisis. “No es fácil salir a la calle y que todo el mundo te señale”, dijo mientras dialogaba con sus compañeros de equipo. “Me he enfrentado a cosas duras, pero de esta casi no salgo, por poco muero”, agregó.

Natalia Rincón: así se enfrentó a las críticas

Cuando no están compitiendo, los deportistas aprovechan el tiempo para hablar de sus vidas privadas dentro de las casas. En una de las conversaciones, mientras cumplían un castigo, Natalia reveló.

“Les juro que he pasado por épocas dura en mi vida, me he tocado sortear crisis de todo tipo, esto eran críticas, críticas y críticas, nunca me había tocado una situación de hate tan grande. A mí me pueden decir cosas feas de mi cuerpo, de lo que hago en redes, me vale cinco, pero ya como que vayas caminando y todo mundo te esté gritando ladrón, ladrón, ladrón, tú llegas a tu casa y terminas cuestionándote”, reveló.

Después de enfrentar esa crisis y al regresar a la ciudadela, Natalia y Kevyn terminaron. “Yo lloraba todo el día y toda la noche, yo decía ‘¿qué hice?’ y las personas que de verdad me conocen me decían ‘Tú no eres así’, porque yo no quería trabajar. Entonces, empecé a trabajar todo el tiempo, grabar contenido y me encontré con personas que me ayudaron a superar eso... Todos me critican, pero yo digo ‘Ay, ninguno ha cometido un error en televisión nacional’.