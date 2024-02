Naren Daryanani: edad, qué le pasó y más del actor de ‘La casa de los famosos’

La casa de los famosos ya cumple ocho días de estar al aire en el canal RCN. Son 22 participantes los que llegaron a la casa para convivir las 24 horas del día, los siete días de la semana, y para hacer las respectivas pruebas para ganar el millonario premio.

¿Quién es Naren Daryanani?

Uno de los concursantes que ha dado mucho de qué hablar es Naren Daryanani, quien se dio a conocer por haber interpretado a Federico Franco, en la exitosa serie Padres e hijos.

Más adelante le dio vida a Andrés Angulo en Clase aparte. También estuvo en La sombra del deseo junto a Amparo Grisales, Omar Fierro y Maribel Abello. Corazón prohibido, Julius, La venganza, Te voy a enseñar a querer, La mujer en el espejo, Sin senos no hay paraíso, Doña Bárbara y El clon, fueron otras de las producciones de las que el actor bogotano hizo parte.

¿Cuántos años tiene Naren Daryanani?

El participante de La casa de los famosos nació el 14 de junio de 1971 en Bogotá, Colombia. Actualmente tiene 52 años y le gusta la motivación personal, en la parte física como emocional.

También le gusta el ejercicio, según lo que muestra en su cuenta de Instagram donde tiene un poco más de 8.900 seguidores.

¿Por qué Naren Daryanani se alejó de la televisión?

Luego de gozar de una promisoria carrera artística, Naren Daryanani desapareció de la televisión. Durante varios años, el actor dejó de aparecer en la pantalla chica y muchos de sus seguidores se preguntaban el por qué.

En una oportunidad, el actor reveló que sí enfrentó situaciones difíciles, de hecho, por un accidente bajó varios kilos y su salud se vio bastante afectada: “Pesaba 78 bien rayado y quedé en 44 kilos. Perdí el testículo, cuando me cerraron todo bien, pero luego me di cuenta de que no podía comer, un arroz era un sufrimiento impresionante. Yo iba por una cosa ambulatoria y quedé como 10 días en la clínica. A mí la vida me dejó sin cuerpo, sin un peso, y sin gente alrededor”, dijo en una entrevista para el Canal 1, hace unos años.

¿Dónde vive Naren Daryanani?

En el 2017 el actor se mudó a Chile por amor; sin embargo, las cosas no le salieron como se imaginaba y su estadía en ese país terminó siendo un calvario, por una serie de problemas de salud que enfrentó.

En una entrevista que brindó hace unos años para un programa de RCN, contó: “He sufrido de muchos dolores y de unos acontecimientos que uno dice ‘este ‘man’ está rezado’. [Ella] Me lo confesó: ‘Es que uno, a veces, cuando quiere las cosas y no las puede tener, la caga’”.

Finalmente, el actor regresó a Colombia. Ahora vive en Bogotá y está nuevamente en la pantalla chica, esta vez con su participación en ‘La casa de los famosos’.