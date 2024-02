Naren Daryanani de ‘La casa de los famosos’ estuvo en la cárcel: “no podía comer”

Durante años, el nombre del actor Naren Daryanani dejó de sonar en Colombia. Su ausencia de la televisión y su salida del país hizo que, por un tiempo, fuera olvidado por los televidentes.

Naren Daryanani Fotografía por: Cortesía

Sin embargo, el año pasado regresó a Colombia y comenzó, nuevamente, a abrirse camino en la televisión; y lo hizo por todo lo alto. Su llegada a La casa de los famosos ha sido muy comentada en medios de comunicación y redes sociales.

¿Qué le pasó a Naren Daryanani?

Tras su paso por el reality de RCN, los televidentes y algunos cibernautas se han interesado por conocer más detalles de su vida personal. Durante un tiempo, Naren estuvo radicado en Miami, Estados Unidos, pero su estadía en ese país se volvió amarga cuando fue detenido por las autoridades, por supuestamente, haber cometido un hurto dentro de un supermercado.

En una entrevista con El Tiempo, el artista reconoció que sí estuvo privado de la libertad por unas horas, pero desmintió que fuera por el delito mencionado anteriormente. “Fueron las 28 horas más amargas de mi vida, esas que estuve en la celda. No podía comer, no podía dormir, cada dos horas contaban cabezas y nos trataban muy mal. Sí, estuve preso, pero no por robo”, afirmó.

Según lo que rumoraban, el reporte que la policía había realizado en ese momento era de un supuesto hurto de una gaseosa y dos chocolatinas, pero la realidad fue otra.

¿Por qué Naren Daryanani estuvo en la cárcel?

Resulta que el actor se vio involucrado en una pelea en una playa de Miami en la que un menor de edad terminó afectado. Por ese motivo, Daryanani estuvo bajo vigilancia, hasta que, al parecer, un mimbro de la policía lo reconoció como actor y lo ayudó a aclarar lo sucedido para que quedara en libertad.

¿Qué accidente tuvo Naren Daryanani?

A lo largo de su vida, el actor ha tenido que enfrentar situaciones difíciles. Una vez, tuvo un accidente en medio de un partido de fútbol. De acuerdo con lo que contó, chocó contra uno de sus compañeros y, lamentablemente, uno de sus testículos se vio afectado.

“Tuve un golpe, perdí un testículo. El otro puede ser trillizo, si Dios quiere. No pude comer como por un mes y solamente sudaba. Estaba pesando como 78 y quedé en 44 kilos en quince días. El testículo me lo sacaron porque lo perdí, fue el golpe que tuve. Y cuando me lo cerraron todo bien y cuando me desperté no podía comer. Un arroz es como si me metiera fuego impresionante. Yo iba por una cosa ambulatoria y quedé como diez días en la clínica”, dijo hace un tiempo.