Nanis Ochoa aseguró ser heredera de un millonario empresario colombiano ¿Quién es?

Nanis Ochoa es una conocida presentadora y actriz de televisión, a quien muchos recuerdan por su participación en espacios como Lo sé todo y Protagonistas de nuestra tele; así como de La casa de los famosos, reality show del que fue expulsada al siguiente día su ingreso. Sin embargo, en horas recientes su nombre se convirtió en tema de conversación por razones ajenas a su profesión.

Nanis Ochoa en 'La casa de los famosos'. Fotografía por: Cortesía Canal RCN

¿Quién es el bisabuelo millonario de Nanis Ochoa?

Según la antioqueña de 35 años, es bisnieta de José María Sierra, mejor conocido como Pepe Sierra, a quien se le consideró en su momento como uno de los empresarios más ricos de Colombia.

En una reciente entrevista, Nanis Ochoa compartió detalles íntimos de su vida, incluyendo su lucha por ser reconocida como parte de la familia Sierra y su deseo de reclamar la herencia que le corresponde.

“En este momento, mi sueño más grande es recuperar una herencia. Les voy a contar: es que imagínense que yo no soy Ochoa, a mí no me reconocieron, a mí adoptaron después. Yo soy Sierra, y soy de los Pepe Sierra, que incluso hay una avenida que se llama así; ese fue, creo, mi bisabuelo. Era dueño del Museo El Chicó y de la Hacienda Santa Bárbara. Él prestó plata construir Bogotá”, comentó en el pódcast Nvisto.

A pesar de haber sido adoptada y no reconocida inicialmente por su padre biológico, Nanis Ochoa aseguró que, tras un largo proceso legal y una prueba de ADN, ahora es parte de la sucesión: “Eso lleva muchísimos años, aunque ya me hice mi prueba de ADN y soy parte de la sucesión. Incluso, antier hablé con el abogado y me dijo que eso estaba super enredado porque son demasiadas casas, urbanizaciones... bueno, muchas cosas”.

Por último, la exparticipante de La casa de los famosos expresó que su objetivo no es solo personal, sino también familiar, teniendo en cuenta que desea asegurar el futuro de sus hijas, Franchesca Navarrete y María Antonia Fernández.

¿Quién era Pepe Sierra, el bisabuelo de Nanis Ochoa?

Fue un próspero empresario colombiano del siglo XX, considerado uno de los hombres más ricos del país. Su trayectoria inició como arriero, transportando mercancías a través de las montañas colombianas. Posteriormente, incursionó en sectores como la agricultura, la ganadería, la minería y, especialmente, las finanzas.

Con el paso de los años amasó una gran fortuna, al punto que se convirtió en un inversionista clave en el desarrollo urbano de Bogotá, financiando proyectos de infraestructura como el Tranvía y la Avenida Pepe Sierra, una importante avenida que aún lleva su nombre. Además, fundó el Banco Popular y apoyó la creación de empresas como Cementos Diamante y Bavaria.

El bisabuelo de Nanis Ochoa falleció en 1921, dejando un legado que lo ubica como uno de los pioneros del desarrollo económico de Bogotá.