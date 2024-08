Mónica Rodríguez rompió en llanto al recordar su lucha como madre soltera

Mónica Rodríguez lleva más de 20 años en la televisión. Se ha convertido en una de las presentadoras más comentadas del país y en las últimas semanas ha sido tendencia luego de anunciar su salida de Noticias Uno, el medio informativo en el que trabajó en los últimos cuatro años.

Recientemente, la comunicadora concedió una entrevista para la emisora Bésame, donde habló sobre su vida personal y profesional. Rodríguez abrió su corazón y reveló cuáles han sido sus luchas, especialmente desde que se convirtió en madre soltera a los 22 años.

Te puede interesar: Mónica Rodríguez se va de ‘Noticias Uno’ después de 4 años: “no es fácil”

Mónica Rodríguez. Fotografía por: Instagram de Mónica Rodríguez

Mónica Rodríguez fue madre soltera: sacó dos hijos adelante

Los locutores de la emisora, entre ellos, Marcelo Cezán, cuestionaron a la presentadora sobre el momento cuando se convirtió en madre por primera vez. De acuerdo con lo que contó la presentadora, no fue fácil, pues, a su corta edad, tuvo que enfrentarse sola a una etapa desconocida para ella.

En medio de la entrevista, Mónica rompió en llanto y reconoció que, debido a que tenía que trabajar mucho para darle a sus hijos lo necesario, no pudo compartir mucho tiempo con ellos, ni disfrutarlos como hubiera querido.

“No fue fácil, sobre todo porque me tocó ser madre cabeza de familia. A mí me tocó sacar a mis hijos adelante sola. Entonces era debatirse entre el trabajo y me perdí muchas cosas de ellos de niños. No tuve tanto tiempo para jugar con ellos como hubiera querido”, dijo con mucha nostalgia.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

¿Cuántos hijos tiene Mónica Rodríguez?

En un desafío y en una motivación, se convirtió para Mónica Rodríguez ser madre de dos hijos: Santiago y Daniel, quienes nacieron cuando la paisa iniciaba su ascenso en el mundo de los medios de comunicación.

Mientras intentaba darse a conocer en la televisión, la presentadora luchaba por sacar adelante a sus hijos como madre soltera, por eso, tenía que trabajar todos los días, sin descanso. “Yo trataba de no perderme lo que era importante para ellos. En la época de niños estuvieron muy solitos y eso le da uno a ese dolor del alma de no poder aprovechar ese tiempo. Fueron momentos difíciles tener que trabajar, tener que lidiar con los problemas de ellos a lo largo de sus vidas, uno solo. Yo tenía que ser la ruda de la casa, la exigente, era una carga emocional, no es fácil sacar hijos adelante y no tener una pareja en quién apoyarte, un papá”, aseguró.

Aunque el camino no fue fácil, hoy en día la presentadora siente una gran satisfacción de ver lo que hizo con ellos y en las personas que se convirtieron gracias a sus enseñanzas y esfuerzos.

“Yo siento que hoy reconocen eso, lo valoran un montón, me lo dicen todo el tiempo. Ellos nunca me reclamaban nada. Ellos no me pedían regalos de navidad, nunca fueron exigentes, ellos fueron conscientes de la realidad mía. Mi hijo menor se fue a vivir con su novia hace casi cuatro años, él trabaja, es independiente. Entonces hoy estoy viendo los frutos de tanto esfuerzo, yo no estaba con ellos no porque yo no quisiera, sino porque me tocaba trabajar para mantenerlos sola. Ellos son las personas más agradecidas del mundo, entonces eso me hace llorar, pero aparte yo siento que valió la pena, todos los esfuerzos y todas las lágrimas”, concluyó entre lágrimas.

¿Por qué Mónica Rodríguez salió de ‘Noticias Uno’?

En la misma entrevista, la presentadora rompió el silencio y reveló la razón de su repentina salida de Noticias Uno después de cuatro años. “Se cierra un ciclo, pero fue un lugar en el que trabajé realmente muy feliz, allí me sentí en casa, lo que dije al aire lo dije porque lo siento, siento a esas personas como mi familia, yo llegaba todos los fines de semana dichosa a trabajar. Me sentía muy bien y lo más bacano de este trabajo es que me dieron la libertad de opinar... Son cosas que pasan para no ahondar mucho, pero yo siento genuinamente que las cosas pasan cuando tienen que pasar y que si este era el momento de irme del noticiero eso porque era lo que correspondía y seguramente habrá otras cosas en el camino para mí”, afirmó.