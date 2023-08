Moderatto se separa, pero seguirá tocando, ¿Por qué?

El 2 de agosto pasado Jay de la Cueva, fundador y vocalista del grupo mexicano Moderatto, empleó las redes sociales para dar a conocer al mundo que se retiraba de la agrupación. “Tengo una noticia importante para mí que compartirles. Voy a despedirme de mi alter ego, voy a despedirme de esa voz dejando Moderatto, no ha sido una decisión sencilla puesto que no hay nada negativo, todo marcha increíble pero hoy mi corazón resuena con la nueva música que estoy haciendo y es muy importante para mí comprometerme con eso, con mi primer álbum solista y con la nueva banda que tengo”, dijo el músico que así se le adelantó a cualquier tipo de especulación sobre su decisión. En solitario Jay tendrá una banda nueva llamada The Guapos.

La publicación contó con la aprobación de sus seguidores que le desearon lo mejor, pues Jay dejó claro su motivo que no es otro que profesional. “Hoy mi corazón resuena con la nueva música que estoy haciendo y es muy importante para mí comprometerme con eso, con mi primer álbum solista y la nueva banda que tengo. Me seduce muchísimo la evolución y estoy en la búsqueda, experimentando, les agradezco mucho a todos los involucrados”, lo que no es otra cosa una partida para comenzar un nuevo ciclo en su carrera.

Moderatto no sobrevivió a la ausencia de su vocalista

La publicación dejó un gran interrogante y dilema ¿se acabará Moderatto o entrará otro cantante al grupo? No habían pasado 24 horas cuando el mismo grupo zanjó cualquier rumor y despejó toda duda: no seguirían sin su vocalista original, así, después más de 23 años se acaba. “Después de 23 años, 276 meses, 1152 semanas, 8064 días, 193536 horas y haber visitado 3 continentes y más de 20 países, creemos que los ciclos se cumplen y que se deben cerrar celebrando y agradeciendo”, escribió el grupo en su cuenta de Instagram.

No obstante, los seguidores de la agrupación de temas como Ya lo veía venir, Si mi delito es rockear y Sentimenttal, entre otros podrán seguir disfrutando de sus presentaciones en vivo porque Moderatto cumplirá a cabalidad con los compromisos adquiridos, adicionalmente anunciaron que en el 2024 planearán una gira de despedida.

