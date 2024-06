Milena López, expresentadora de RCN y CityTv, reveló que fue testigo de asesinato

Milena López logró construir una fructífera carrera como presentadora y periodista. Estuvo en RCN, luego en City tv y más tarde, decidió convertirse en generadora de contenido y con el tiempo, se consolidó y hoy es un referente de moda y estilo de vida.

La manizalita, que fue Reina del Bambuco y está casada con el empresario de Andrés Ardila desde el 2015, habló con la periodista Cristina Estupiñán en su espacio ‘Sinceramente Cris’ y sorprendió al revelar aspectos de su vida sobre los cuales no había ahondado. Uno de ellos fue el hecho más violento que vivió cuando era solo una niña y fue testigo de un brutal asesinato.

Milena López vio como mataron al papá de su hermano

Todo ocurrió cuando ella tenía 12 años y en su casa estaban viendo un partido de fútbol. “Entran a mi casa y matan al padre de mi hermano, delante nuestro. Delante de mi mamá, delante de mi hermano, delante de sus amigos que estaban viendo un partido de fútbol. Entonces para un niño, yo tenía 12 años, en la teoría si fue muy traumático, pero siento que los niños son súper resilientes, tienen una manera de moldear su cerebro y adaptarse a las circunstancias que yo no tengo hijos, pero me sorprendo cómo los niños se adaptan tan bien a las situaciones difíciles, obviamente guiados de la mejor manera por sus papás. Si fue una situación muy dura. Fue violencia”, dijo la ex conductora de ‘Muy buenos Días’ y ‘Estilo RCN’.

Esto no ha sido el único hecho violento que ella ha vivido. Más recientemente, padeció el hecho que unos ladrones entraran a su casa y los robaran a ella y su esposo en el lugar, donde también fueron amenazados y amordazados.

Milena López cuenta que no es fácil ser influenciador

En la charla también se refirió a la frustración que sentía como periodista cuando luchaba y corría por hacer sus notas y entraba una noticia urgente o de corte político que dejaba la suya para el día siguiente. Esto la llevó a retirarse de la televisión y empezar su carrera como generadora de contenido, sin saber que comenzaría a ser seguida por miles de personas y que hoy la consolidan como una exitosa influencer. Fue su esposo quien le dijo que se apartara un tiempo de los medios y esperara una nueva oferta. Las propuestas que le llegaron después no la convencieron y por eso, siguió enfocada en las redes sociales.

Sobre ese rol de influenciadora, contó que no todos sienten valor por ese trabajo y ha sentido cómo las personas pierden interés cuando ella se presenta como generadora digital. “Están generalizando que el influenciador no es nada”. Eso lo sintió en un viaje a México donde estuvo con financieros y abogados y se presentó. “La gente ahí mismo cambia el chip, la gente dice ‘esta no trabaja’”, algo que le parece injusto, ya que creen que los generadores de contenido no laboran cuando es un trabajo que demanda bastante esfuerzo, dedicación y tiempo.

