Miguel Bosé: qué le pasó, edad, hijos, enfermedad que padece y más del cantante

Miguel Bosé es uno de los cantantes más versátiles de las últimas décadas a nivel mundial. Se ha destacado también como actor, compositor, presentador, y bailarín.

Miguel Bosé Fotografía por: Instagram @miguelbose

Estudió teatro y danza y debutó en el cine cuando tenía 15 años. Seis años después, cuando cumplió 21, comenzó su carrera como cantante. Fue apadrinado por Camilo Sesto con sus primeros sencillos y gracias a eso se abrió camino en el mundo de la música.

Entre sus canciones más exitosas, están: Si tú no vuelves, Olvídame tú, Amante bandido, Amiga, Morir de amor, Como un lobo, Morena mía, Creo en ti, Linda, Los chicos no lloran, Este mundo va, entre otras.

¿Cuántos años tiene Miguel Bosé?

Hijo de Lucía Bosé y Luis Miguel González, nació en Panamá el 3 de abril de 1956. Actualmente tiene 67 años. Aunque es panameño de nacimiento, tiene nacionalidad española, colombiana e italiana.

La vena artística fue inculcada por sus padres quienes eran amigos del pintor Pablo Picasso y el escritor Ernest Hemingway; por eso, el artista refugió gran parte de su vida en la lectura y tomó clases de danza en París, Londres y Nueva York.

¿Qué le pasó a Miguel Bosé?

Durante este fin de semana, el cantante Miguel Bosé fue víctima de robo en su propia casa, en México,mientras estaba en compañía de sus hijos. Por medio de un comunicado que publicó en sus redes sociales, contó que 10 hombres entraron a su propiedad, que es una de las más exclusivas y lujosas de Ciudad de México, los intimidaron y se llevaron valiosos objetos.

“Queridos amigos, el viernes por la noche un comando de 10 sujetos armados irrumpió en mi domicilio, nos asaltaron, nos tuvieron atados a mis hijos, al personal de la casa y a mí durante más de dos horas. Se llevaron todo, coche incluido, todo muy estudiado y milimetrado”, escribió.

Afortunadamente, además del susto, él y sus hijos se encuentran bien. No obstante, fue un susto bastante grande: “fue todo muy tenso, delicado y desagradable… Gracias a todos por el apoyo y la preocupación constante demostrada, pero quedad tranquilos. A mis vecinos de urbanización, los primeros en llegar, mil gracias de corazón, y a los que tanto especulan con que tras lo ocurrido voy a abandonar México, siento mucho decepcionarles, aquí estoy y aquí me quedaré para hacer frente a lo que sea, en el país más hospitalario del planeta”, concluyó.

¿Cuántos hijos tiene Miguel Bosé?

Miguel Bosé y Nacho Palau conformaron una de las parejas más populares de España, hasta el 2018 cuando le pusieron punto final a su historia de amor, después de 26 años de relación. Se convirtieron en padres de cuatro hijos, quienes nacieron por gestación subrogada. Diego y Tadeo tienen 11 años, mientras que Ivo y Telmo, tienen 10.

No obstante, Bosé solamente es padre biológico de los dos mayores, y legalmente también es el padre únicamente de ellos. Por su parte, Palau figura de la misma manera con los dos niños menores, por eso, un Tribunal Supremo estableció que los niños no son hermanos y que no cuentan con los lazos suficientes para conceder una filiación.

¿Cuál es la enfermedad de Miguel Bosé?

El artista padece de un fenómeno neurológico que se llama sinestesia que, al parecer, es muy común entre los artistas, que afecta su creatividad. De acuerdo con El Mundo de España: “la sinestesia provoca curiosos efectos en las personas que la tienen. Hay quienes saborean las palabras y otros ven las letras de colores. También quienes interpretan las melodías en un tono rojo o incluso pueden dar forma física al dolor o a la pasión. Es en el fondo una cualidad con nombre de enfermedad a la que muchos artistas veneran por la creatividad”.