Michelle Gutty, esposa de Marcelo Cezán, cantó en Transmilenio: “no me da pena”

Michelle Gutty es una actriz y cantante que constantemente ha demostrado su destreza artística, además es una de las voces de doblaje más reconocidas del país y suele deleitar a sus seguidores de Instagram con videos donde muestra su versatilidad para hablar en distintos acentos e incluso dominar voces infantiles.

La también esposa del presentador de Bravíssimo Marcelo Cezán, ha dedicado bastante energía al lanzamiento de su más reciente producción musical. Siguiendo la tendencia de los artistas actuales ha usado sus redes sociales para estrenar sus canciones y videos y ha contado con comentarios positivos de parte de sus followers.

El pasado martes 27 de junio, Michelle decidió salirse de los convencionalismos y decidió que el sistema de transporte de Bogotá podría ser un escenario para cantar no de sus nuevos temas, llamado Tukutu.

Michelle Gutty y la razón por la que canta en Transmilenio

Fue así como Michelle llegó a una estación de Transmilenio con megáfono en mano y acompañada de su asistente y abordó uno de los articulados del sistema. Allí, en medio de la sorpresa de los usuarios cantó y bailó los pasos de Tukutu.

La actriz y cantante dejó documentado este momento en sus redes sociales donde recibió comentarios halagadores de sus fanáticos. Gutty dejó claro que ella no teme derrochar talento en ninguna parte y eso incluye el transporte público de la capital.

¡SALIMOS AL TRANSMILENIO A CANTARLES “TUKUTU” y si! No me da pena, no me da oso ni nada… Posiblemente tú no lo harías, pero a mí me encanta poder dar a conocer mi música de manera tradicional y no tradicional… De arriba a abajo, desde lo digital hasta el voz a voz y me lo disfruto, me lo gozo y me encanta”, escribió la también madre de Fabrizio que fue al transporte ataviada con un outfit informal y cómoda. “Bienvenidos a mi forma, a mi manera y a mi música. En donde “LA ALEGRÍA” es lo principal”, dijo la artista en sus redes.

