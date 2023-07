Michael Keaton, Batman en ´The Flash´, sigue siendo superhéroe a sus 70 años

Cuando el joven nacido en la comunidad de Coraopolis, estado de Pensilvania, decidió buscar fortuna en Hollywood, antes de presentar alguna audición, debió primero cambiar su apellido. Y es que Michael no es Keaton, como se le conoce. Es Michael Douglas, pero ya había un actor con ese nombre como le informaron en el sindicato de actores. El Keaton lo escogió porque le sonó bien.

Así nació Michael Keaton, un joven que creció al lado de siete hermanos en una familia de clase obrera, y que en un principio quería ser periodista. Descubrió su talento cuando se animó a presentar varias rutinas de stand-up comedy. En el escenario, no detrás de una máquina de escribir, estaba su verdadera vocación.

Su apellido de nacimiento era Douglas, cuando lo cambió escogió Keaton porque le gustaba. Fotografía por: INSTAGRAM

Michael Keaton, superhéroe a los 70 años

Sin tener el cuerpo o el rostro de un héroe, la relación de Keaton con estos personajes es particular. Hace 35 años, cuando Tim Burton aceptó dirigir Batman, tenía claro quién sería su protagonista, aunque esto se convirtió en una verdadera polémica. Warner Bros recibió más de 50.000 cartas de admiradores que expresaron su rechazo por la escogencia de Keaton. Al final, Burton se salió con la suya, y el actor hizo un gran Bruce Wayne y un recordado hombre murciélago.

En total, Keaton se enfundó el traje del alado atormentado por la muerte de sus padres en 3 cintas que fueron bien calificadas. Pero volvería a vestirse de nuevo de héroe en Birdman, también galardonada con 4 Óscar, una cinta donde interpreta a un actor en decadencia que es recordado por su personaje, un superhéroe alado de traje azul.

Siendo dos veces superhéroe, a Keaton le llegó la hora de ser supervillano, cuando interpretó a Adrian Toomes, ‘El buitre’, personaje de Marvel Comics. Toomes es un genio inventivo pero maníaco, que diseñó un traje especial que le permite volar a grandes velocidades, y que es rival del héroe arácnido en Spider Man: de regreso a casa.

En el mundo de los superhéroes todo es posible, y a los 70 años, Keaton volvió a desempolvar su traje de Batman para una aparición en The Flash, cinta estrenada hace varias semanas para que sus seguidores disfruten verlo decir su frase: “I’m Batman” gracias al concepto del multiverso que maneja este tipo de historias.

Michael Keaton no eligió el camino fácil

En su carrera Keaton ha vivido de todo. Luego de ser elegido y comenzar a filmar con Woody Allen La rosa púrpura del Cairo, decidieron, para su decepción, reemplazarlo por otro actor. Ha vivido el éxito con producciones como Beetlejuice y El coraje de volver, películas que en un principio no aceptó. Otras que le ofrecieron y que no realizó fueron las exitosas Splash, Cazafantasmas y La mosca.

En cambio, hizo personajes intrascendentes en cintas como Mi vida, Mucho ruido y pocas nueces, Mis dobles, mi mujer y yo, Jackie Brown y Un romance muy peligroso. Su carrera parecía estar en declive. “Supongo que no era el camino obvio a seguir si querías seguir siendo una gran estrella”, reconoció durante una entrevista en The Independent. “Es genial tomar tus propias decisiones, pero hay un precio que pagar. Podría haber ganado más dinero o haber sido más famoso. Podría ser el tipo de moda, nadie quiere perder su estatus, pero nunca estuve dispuesto a preservarlo haciendo cosas que no quería hacer”, afirmó.