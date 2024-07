Melissa Martínez reveló que quería tener un hijo: “Dios sabrá por qué no”

Aunque Melissa Martínez se ha destacado como periodista y presentadora deportiva, a comienzos del 2023 su nombre se volvió tendencia luego de confirmarse su separación del futbolista Matías Mier, con quien llevaba tres años de casada.

La soledeña estuvo en el ojo público, pues el uruguayo le habría sido infiel con la también comunicadora Valentina Rendón, quien además de ser la nueva pareja de Mier, se convirtió en la madre de su primer hijo.

Melissa Martínez y Matías Mier. Fotografía por: Instagram

¿Melissa Martínez se casará de nuevo?

Recientemente, la periodista deportiva le concedió una entrevista a Cristina Estupiñán, para su programa Sinceramente Cris, donde habló de varios aspectos de su vida profesional y personal.

Una de las preguntas que le hizo la conductora del programa fue: “¿Te ves teniendo una familia, casarte de nuevo y tener hijos?”. Aunque su ruptura fue bastante dura, Martínez no descarta la posibilidad de volver a llegar al altar.

“Creo que ninguna mujer debería explicar algo tan íntimo, tan personal como sus deseos de ser madre, pero entiendo que las formas de justificar a algunas personas, relacionadas a mi vida pasada, llevan a que la gente tome algunas conclusiones erróneas”, dijo inicialmente la periodista.

Enseguida, aclaró que sí sueña con volver a tener un hogar: “creo que ese será mi propósito principal y fundamental, pero también he creído que es mucho más necesario crear un ambiente y un momento donde la mujer se sienta lo suficientemente segura para dar un paso tan espectacular y maravilloso para asumir la responsabilidad principal. Lo veo, lo he anhelado. En algún momento de mi vida lo busqué, pero Dios sabrá por qué no y hoy entiendo que hay muchas más cosas que la vida me dará”, aseguró.

Al final, afirmó que antes de casarse deberá anular su pasado matrimonio: “¿Volverme a casar?, en lo absoluto. Capaz de una forma distinta. Hay procesos que seguir primero, en mi caso, la nulidad del matrimonio eclesiástico tarda un tiempo. Mis justificaciones para buscar eso, que son descubrimientos que he hecho post, me ayudarán a que en el instante pueda volver a recibir una bendición de Dios”, señaló.

Sus seguidores le han dejado múltiples mensajes anhelando el día que la periodista vuelva a enamorarse. En las últimas semanas se ha rumorado que, al parecer, ya tendría una nueva pareja sentimental, pues en sus redes sociales publicó una fotografía abrazada junto a un hombre a quien no le quiso mostrar su rostro.