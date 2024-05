“Me toqueteaban”: Laura Tobón expuso el lado oscuro de su época como modelo

El trabajo de Laura Tobón en la televisión colombiana es ampliamente reconocido. Desde 2011, cuando se debutó como presentadora en La Rueda de la Fortuna (RCN), no ha parado de participar en grandes proyectos y hoy en día es una de las estrellas del canal Caracol.

Lo que pocos saben es que, para gozar de un gran momento profesional, se vio obligada a recorrer un camino que se tornó espinoso en algunas ocasiones. Así lo reconoció en una reciente entrevista.

Laura Tobón causó un fuerte impacto entre quienes escucharon su relato. Fotografía por: Daniel Guerrero Aldana

El lado oscuro del modelaje, según Laura Tobón

Antes de brillar ante las cámaras de televisión, e incluso antes de empezar su carrera como comunicadora social y periodista, la bogotana se dedicó al modelaje y recorrió importantes pasarelas. Sin embargo, aseguró que no todo fue color de rosa en la industria.

“Muchas veces me sentí incómoda. El modelaje para mí fue una de las cosas más retadoras de la vida. En una de esas, para los fittings, recuerdo que todas las niñas debíamos estar desnudas frente a muchas personas para ver nuestras medidas, pero hubo personas alrededor que se aprovecharon de esos momentos (...) Me toqueteaban, sí. Incluso, recuerdo a personas en backstage tomando fotos“, comentó en conversación con Eva Rey y su programa Desnúdate con Eva.

En medio de su íntima charla, Laura Tobón dejó al descubierto que no fue la única modelo y presentadora que vivió experiencias similares, pues incluyó en su relato nombres de alto reconocimiento entre el público colombiano.

“La manera en la que tú lograbas llegar a este tipo de desfiles era si tenías las medidas y para eso nos medían sin ropa, y recuerdo que eso para mí era tenebroso. Yo ahí conocí a Julieta Piñeres, Toya Montoya, Nina Rodríguez y Andrea Buitrago, y juntas creamos un espacio seguro dentro del modelaje donde llorábamos porque nos decían feas, gordas o que no servíamos. Nos decían de todo y nosotras con cara de ponqué, como si eso fuera normal”, agregó la presentadora de La Voz Colombia.

Laura Tobón sufrió de bullying en el colegio y le tenían apodo

En una conversación que tuvo en pleno programa con Camila Tamayo, participante de la más reciente edición de La Voz Kids, la presentadora de 34 años hizo una revelación que resultó impactante para los televidentes.

De acuerdo con lo que contó la también empresaria y figura de redes sociales, cuando era niña fue víctima de acoso y matoneo por parte de algunos compañeros de colegio, quienes se burlaban de su baja de estatura y sobrepeso.

“A mí en el colegio también me hacían ‘bullying’, pero me hice más fuerte porque me ayudo y aunque haya niños que no entienda tu estilo, tus creencias o emociones, nunca te dejes afectar por nadie porque lo más importante es que creas en ti misma”, advirtió la bogotana, quien comentó en otra ocasión que su apodo de aquella época era ‘La vaca Lola’.