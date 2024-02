“Me iban a matar”: Yeferson Cossio recordó uno de los peores días de su vida

El influenciador Yeferson Cossio conversó en días recientes con la Revista Vea y expuso varios temas que, según dijo, nunca había tocado en público.

Entre todas estas experiencias, recordó el día en que estuvo a punto de perder la vida, pero por una inesperada razón logró conservarla.

El duro pasado de Yeferson Cossio

Tal y como lo ha dicho en varias ocasiones, el creador de contenido contó que su infancia la vivió en un barrio popular de Medellín, rodeado de violencia y lleno de necesidades. Sin embargo, en su charla con la Revista Vea reveló que “en menor escala, pero era una especie de líder del crimen organizado”.

“Los niños robábamos y yo era quien cuadraba todo para hacerlo en supermercados por ahí para comer. Yo mantenía con malas amistades y vicios que no debía, y al ver todo ese tipo de cosas yo sabía que esas acciones iban a tener unas reacciones, pero no yo estaba dispuesto a enfrentarlas (...) Para muchos yo era lo peor de mi barrio y las mamás no dejaban que sus hijos se juntaran conmigo, el único que se hacía pegar por estar conmigo era Anderson Torres“, explicó el joven de 29 años.

Yeferson Cossio también habló en exclusiva del día en que, luego de tener un arma en la frente por un error que cometió, el hombre que iba a ser su verdugo le perdonó la vida por una increíble razón.

“Yo le robé una pólvora a los duros del barrio y a las semanas, cuando la estaba vendiendo, me pillaron. El tipo se llamaba Jhonathan y me cogió, me llevó a un callejón, me hizo arrodillarme y me puso un revolver en la cabeza; él me decía que le diera un beso en los zapatos y que le pidiera perdón. Yo, desde el fondo de mi corazón, quería pedirle perdón a esa persona, pero estaba pasmado como nunca en mi vida (...) Luego me dijo que me la perdonaba por mis papás, pues ellos nunca se metían con nadie”, añadió.

La venganza de Yeferson Cossio con el hombre que casi le quita la vida

Otro secreto que el creador de contenido sacó a la luz en su charla con la Revista Vea tiene que ver también con Jhonathan, la persona que lo humilló en aquella ocasión y le hizo pasar uno de los peores días de su vida.

“Yo me encerré dos meses para idear un plan y vengarme. Saben a lo que me refiero. Suena terrible y todo, pero es el mundo en el que uno creció (...) Cuando salgo resulta que al tipo ya lo habían matado, de unas 100 puñaladas. Y qué cochinada lo que les voy a contar, pero yo fui a su velorio, con todos llorando en su casa, y yo era seco de la risa“, contó el influenciador, quien advirtió que no se siente nada orgulloso de aquel comportamiento.

Por último, Yeferson Cossio reconoció que padece de depresión e intentó quitarse la vida en varias ocasiones.

“Yo tengo un trastorno que a veces debo tratarlo con medicina porque me dan ataques, pues yo soy depresivo. Eso es una completa frustración porque sé que estoy bien y no pasa nada, pero uno no entiende y se quiere morir de la nada ¡Eso es terrible! Yo de niño me traté de suicidar y a la tercera vez que me tomé un poco de blanqueador mi papá me dio a Yako, mi primer perro. Ese instrumento y ese animal me cambiaron la vida”, concluyó en conversación con la Revista Vea.