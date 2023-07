“Me afectan muchas cosas” Sebastián Martínez confiesa cuáles son sus miedos

Sebastián Martínez y Kathy Sáenz llevan 17 años juntos y conforman hoy un hogar sólido, con Amador, su hijo en común, una casa de ensueño donde conviven con la naturaleza, pero muy cerca de la ciudad. La pareja en conversación con revista Vea se declaró completamente feliz y realizada. Ninguno de los dos recuerda una crisis matrimonial que los haya llevado al límite desde que la tormenta y el escándalo los cubrieron cuando empezaron su relación luego de terminar de grabar Juegos peligrosos, donde se conocieron. “Sí hemos tenido épocas, pienso que como normales de cualquier experiencia humana que es de la vida misma, hay pobreza, riqueza, enfermedad y hemos tenido esos momentos super apretados de plata, pero también de bonanza, hemos tenido temas de enfermedad, yo me he enfermado, y ha sido difícil, pero Tián ha estado conmigo. Hemos pasado por cosas que todo el mundo pasa, que pueden ser fuertes, pero nunca que yo te pueda decir ‘tuvimos algo demasiado contundente crucial’”, comentó Kathy, convencida de que lo peor se sufrió al principio.

Sebastián Martínez: “Nada es tan grave”

“Es que no hemos tenido como un momento específico, así, muy duro, porque creo que no ha sido y es porque desde el comienzo dijimos ‘luchemos por esto’, y nuestra prioridad número uno, es nuestro matrimonio, nuestra relación por encima de todo. Somos nosotros dos, entonces, nunca dejamos llegar a una instancia de esas. No hay nada lo suficientemente grave”, reveló Sebastián, protagonista de Pálpito.

Sin embargo, mientras se fortalecen como pareja, también admiten que, por edad o simplemente porque así es, surgen nuevos miedos o temores. “Me afectan muchas cosas... Ahora me afecta mucho el futuro de mi hijo con un deporte tan difícil y costoso, es un miedo constante. He ‘canado’ en seis meses. A veces soy muy susceptible y sensible”, confiesa Sebastián, al hablar del riesgo que tiene su hijo, quien a su corta edad ya es piloto de carreras. “Eso tampoco es bueno. Ya me doy cuenta de que esas cosas se van acentuando, uno dice: ‘¡Uy no! No puedo ser tan sensible. Tranquilo, o sea, fresco, no es tan grave’, porque si no, uno termina sufriendo mucho”. También a Kathy, actualmente al aire en La Gloria de Lucho, la asaltan temores por sus hijos. Recuerda uno que la atacó por la lejanía de su esposo. “Hace seis años me tuve que separar de Tián, porque él se fue a trabajar a México y yo estaba trabajando en Bogotá. Yo no sabía que tenía un tema como dentro de mí misma como de abandono. Cuando él se fue me pareció perfecto, me quedo acá con los niños, pero tuve un quiebre horrible y entré en un tema de pánico, un vacío emocional durísimo, algo inconsciente se me disparó que yo no conocía y debí trabajarlo”.

