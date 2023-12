Mauro Urquijo, Jhon Narváez y otros famosos que sufrieron accidentes cerebrovasculares

Paola Calle, antigua presentadora de Noticias Caracol, contó en días recientes que sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) del que se ha estado recuperando. Su revelación trajo a la memoria otros casos similares de reconocidas figuras públicas, como Mauro Urquijo y Julio del Mar, quienes también padecieron este ataque.

Julio del Mar, una víctima fatal de los ACV

El barranquillero, considerado como una de las figuras más importantes de la televisión colombiana, brilló en diferentes producciones, como Escalona, Pepita Jiménez, La viuda de Blanco, La mujer del espejo, La venganza y Pasión de gavilanes.

El artista falleció el 25 de agosto del 2019, a los 75 años, y su deceso se dio como consecuencia de varias complicaciones en su salud, que se deterioró tras padecer un accidente cerebrovascular. A esto se sumaron los problemas generados por su adicción al tabaco.

Julio del Mar, actor colombiano

Mauro Urquijo y su historia con los accidentes cerebrovasculares

Este manizaleño sufrió un ACV en 2017, y por esta situación, seis años después, continúa enfrentando varias consecuencias, pues, aunque siente que ya se recuperó del todo, señaló recientemente que haber padecido un ataque cerebral le ha dificultado encontrar trabajo.

“Llegué a un canal y dije que ya estoy bien y en recuperación como para que me dieran un trabajo y se metió la persona que estaba a cargo de la audición a la página de Seguridad Social y allí salía como incapacitado. Me dijo que así no me podían contratar”, comentó en Hablando Claro, programa que tenía Flavia Dos Santos en RCN.

Además, en otra charla, pero con Lo sé todo, Mauro Urquijo contó que luego de su accidente cerebrovascular quedó con algunos problemas para memorizar textos largos.

Jhon Narváez, uno de los casos de ACV más recientes entre los famosos colombianos

El nombre de este actor brilló en los Premios Macondo 2023, velada donde se llevó el galardón en la categoría de Mejor Actor por su interpretación de Joe Arroyo en la película Rebelión, dos meses después de haber sufrido un derrame cerebral.

“Hace dos meses estaba en un hospital... confundido. Pensaron que era escopolamina o consumo de alguna sustancia. La Policía me interrogó y yo no podía ni decir mi nombre, pero pudo más el prejuicio racial que la evidencia. Cuando denunciamos el racismo, ustedes pueden hacerse los locos, pero a nosotros nos cuesta la vida. Dedico este premio en el más acá a mi papá, que murió este año, que vivió hasta este año y sin soltar mi mano nunca”, aseveró Jhon Narváez, con algunas dificultades para hablar, tras recibir su segundo galardón en estos premios organizados por la Academia Colombiana de Cine.