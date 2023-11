Matthew Perry, borracho y drogado, le pidió matrimonio a su última novia

La muerte del actor Matthew Perry, Chandler en Friends, sigue causando tristeza en millones de seguidores de la serie alrededor del mundo. También siguen surgiendo nuevas revelaciones sobre su vida, sus últimos días y lógicamente sus amores.

Hace poco, la última novia que tuvo, la agente literaria Molly Hurwitz se pronunció e indicó que le gustaría que quien fue su prometido fuera recordado por su talento, aunque también dijo que era un hombre difícil, que le causó dolor. “Pero obviamente también conocía a ese hombre de una manera muy diferente, si bien lo amaba más profundamente de lo que podía comprender, era complicado y causaba un dolor como nunca antes había sentido. Nadie en mi vida adulta ha tenido un impacto más profundo en mí que Matthew Langford Perry, tengo una enorme gratitud por eso, por todo lo que aprendí de nuestra relación”.

Matthew Perry pidió matrimonio para no estar solo en pandemia

Fue en el 2019 que Perry llevaba casi siete años sin salir románticamente con nadie cuando conoció a la gerente de talento y literaria Molly Hurwitz. Él mismo le dijo a People en una entrevista que era “la mujer más grande sobre la faz del planeta”.

La relación lo llevó a una estabilidad sentimental y se comprometieron en el 2020. Siete meses después él mismo reveló que el compromiso se había roto. “A veces las cosas simplemente no funcionan y esta es una de ellas. Le deseo a Molly lo mejor”, fueron sus palabras. Transcendió el rompimiento porque fue sorprendido haciendo cita en la App Raya dedicada en juntar parejas.

En su libro biográfico la estrella de Friends reveló verdades inesperadas sobre sus amores y sobre la agente literaria, que era menor que él 22 años, dijo: “Le compré un anillo porque estaba desesperado porque ella me dejaría”, escribió, sin mencionar que hablaba de ella, pero fue más que claro que se refría a Hurwitz. “No quería estar tan herido y solo durante Covid. Estaba drogado con 1.800 miligramos de hidrocodona cuando le pedí que se casara conmigo. Incluso pedí la bendición de su familia”, confesó el actor.

Más adelante en su libro expresó que entendía por qué rompía con sus novias: “Rompo con todas porque tengo un miedo mortal de que descubran que no soy suficiente, que no importo y que estoy demasiado necesitado, y que romperán conmigo y entonces eso me aniquilará, porque tendré que tomar drogas y eso me matará”, narró en Amigos, amores y esa terrible gran cosa. “Por eso rompo con todas esas maravillosas mujeres que se han cruzado en mi camino”, complementó.

Paradójicamente Perry murió sin cumplir el anhelo de verse de nuevo enamorado pues a su juicio después de tantas experiencias estaba finalmente listo y no temía al amor mismo. “Me siento más seguro y ya no le tengo miedo al amor, así que la próxima chica con la que salga será mejor que tenga cuidado”.