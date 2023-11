Martha Isabel Bolaños cuenta cuando conoció a Michael Jackson

Michael Jackson falleció el 25 junio del 2009. Ese día el mundo se despidió de uno de los artistas más importantes de la historia. El cantante estadounidense, que nació el 29 de agosto de 1958, y es reconocido como ‘el rey del pop’, dejó un legado importante al arte y sus melodías siguen resonando en la mente y en los corazones de sus seguidores.

Recientemente, los seguidores del músico de Indiana le rindieron un gran homenaje en Nueva York. Centenares de personas se reunieron para recrear la coreografía del videoclip de la canción Thriller, donde el cantautor, vestido de muerto viviente, danza con otros bailarines que lucen trajes de zombies. El acto honorífico se hizo en medio de la celebración de Halloween y del cumpleaños número 40 del lanzamiento del cortometraje.

Martha Isabel Bolaños conoció a Michael Jackson

La actriz Martha Isabel Bolaños reveló recientemente, en una transmisión en vivo que realizó en su cuenta de Twitter, que tuvo la oportunidad de conocer al ídolo musical y que, incluso, pudo darle ‘un pico’. Todo ocurrió en el 2004, cuando se encontraba en La Florida.

Martha Isabel Bolaños relato que conoció a Michael Jackson en el año 2004, en Miami. ¿Cómo llegó al ‘rey del pop’? Fotografía por: Instagram @marthaisabelii

“Era el año 2004, yo estaba en un hotel en Miami. Yo fui a servirme mi desayuno, y en ese lugar estaba este actor, (Chris) Tucker, papacito. Él se me presentó, me habló, me dijo que yo estaba muy linda”, relató. De acuerdo con ‘la pupuchurra’ de Yo soy Betty, la fea, el actor de El quinto Elemento se fue, luego de saludarla, y volvió a los 20 minutos para decirle que en ese hotel también se hospedaba su gran amigo Michael Jackson, quien también quería conocerla.

Ella, inmediatamente, como seguidora del intérprete de Bad, aceptó y subió al cuarto en el que supuestamente estaba el cantante. “Yo en el colegio me disfrazaba de él (de Michael Jackson). O sea, lo amaba (...) Lo primero que recuerdo es una gran mano blanca. Tenía un saco negro con morado y, bueno, me dio la mano. Era Michael Jackson, me hizo seguir a su habitación, estaba la niñera con sus hijos”, relató la caleña.

En ese momento, cuenta la exparticipante de MasterChef Celebrity, su inglés no era muy bueno, por lo que tuvo que defenderse como pudo. En medio de su diálogo, cuenta ella, le preguntó a Jackson que, si en algún momento pensaba en visitar Colombia, pero la estrella le contestó con un rotundo ‘no’. “Dijo que nunca iba a ir a Colombia porque le secuestraron a un familiar, pero que lo liberaron porque nunca confirmaron su parentesco”, detalló.

La vallecaucana terminó su anécdota contando lo que había sucedido con Chris Tucker. “Son dos amigos, yo le encanté a Chris. Y él le dijo a Michael ‘hay una vieja abajo que me encanta’ y Michael le dijo: ‘tráela’ (...) Fuimos a una fiesta. Después lo llevé a su hotel, me pidió un beso, le dije que no. Como no quería avanzar, le dije que tenía novio, pero le di un pico”, concluyó.