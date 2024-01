Protagonista de La ley y el orden fue violada por un amigo. “No podía procesarlo”

Mariska Hargitay es mundialmente conocida por ser la protagonista de La ley y el orden Unidad de Víctimas especiales (UVE). Su rol como Olivia Benson, quien a lo largo de 25 temporadas ha escalado desde el cargo de detective hasta el de capitana, la ha hecho merecedora de nominaciones al premio Emmy, al Globo de Oro y al Prisma, llevándose uno de cada uno en distintos años. También ha estado nominada en el SAG.

Como Benson la actriz en cada episodio lucha por hacerle justicia a las víctimas de abuso, acoso o en general, de violencia sexual. Dentro de la historia incluso, Olivia es producto de una violación, de ahí que su personaje se conflictúa permanentemente. En varios episodios ha estado en riesgo de ser atacada y ha luchado contra opresores sexuales que también la han acechado.

Mariska encarna a Benson desde el 1999 y el éxito de la serie la ha convertido en la producción más longeva de la televisión estadounidense, sin embargo, hasta esta semana se ignoraba que ella misma, unos años antes de convertirse en la protagonista del drama policíaco, fue abusada.

La actriz rompió el silencio en un conmovedor escrito que esta semana publicó People donde deja al descubierto que fue atacada por alguien conocido, como ocurre en varios casos de la serie, y que también como muchas víctimas de la ficción sufrió traumas emocionales que la llevaron a conductas inesperadas.

“No podía procesarlo”, Mariska Hargitay sobre su violación

Hargitay contó que el incidente ocurrió cuando tenía algo más de 30 años. La actriz cumplirá este 23 de enero 60. “No podía procesarlo. No podía creer lo que sucedió. Que era algo que podría pasar. Entonces lo corté. Lo borré de mi narrativa”, indicó en su escrito la también productora de televisión y cine.

“Ahora siento mucha empatía por la parte de mí que tomó esa decisión porque esa parte me ayudó a superarlo. Nunca sucedió. Ahora rindo homenaje a esa parte: hice lo que tenía que hacer para sobrevivir”, mencionó la artista.

“Él era un amigo, después dejó de serlo. Intenté todas las formas que sabía para poder salir de esto. Intenté hacer bromas, ser encantadora, poner límites, razonar, decir que no”, confesó la actriz que se negó el hecho y que recordó que quedó paralizada cuando todo ocurrió. “Ahora sé que era violencia sexual, pero tenía miedo de que se volviera físicamente violento. Entré en modo parálisis, una respuesta traumática común cuando no hay opción de escapar. Salí de mi propio cuerpo”, comentó en el conmovedor texto, que deja en evidencia que cuando abrió su propia fundación, en el 2004, para defender a los sobrevivientes de este tipo de violencia, no fue solo por la empatía que siente por su rol, sino por su dura experiencia.

Mariska Hargitay espera que su violador se arrepienta

“Los supervivientes que han visto la serie me dijeron que les ayudé y les di fuerza. Pero en realidad, han sido ellos los que me han dado fuerza a mí”, mencionó la actriz que ha encontrado en las víctimas un apoyo personal.

“Quiero que esta violencia termine. La violencia sexual persiste no por algo inmutable en nuestra condición humana, sino que existe porque existen estructuras de poder que permiten que suceda. Esas estructuras de poder están tan extendidas que nadie es inmune a ellas”, mencionó en otro aparte de su escrito. Al final la actriz dejó abierta la posibilidad de que su atacante muestre arrepentimiento.

“Quiero un reconocimiento y una disculpa. Lamento lo que te hice. Te violé. No tengo excusa. Ese sería un comienzo. No sé qué hay al otro lado y no deshará lo que pasó, pero sé que influirá en la forma en la que superaré esto”.

Con la revelación pública Mariska quiere dejar claro que han sido años difíciles, pero así como no desea que lo ocurrido la defina, ahora se siente recuperada y orgullosa de su proceso. “Renovada y llena de compasión por todos los que hemos sufrido”.

