Marilyn Patiño recordó a su papá: “lo torturaron y lo lanzaron a una fosa común”

Marilyn Patiño es una actriz colombiana, reconocida por los múltiples papeles que ha realizado en producciones nacionales como El auténtico Rodrigo Leal, Los Reyes, La sucursal del cielo, Oye bonita, Un sueño llamado salsa, Escobar: el patrón del mal, El capo 3, Sin senos sí hay paraíso, El final del paraíso, entre otras.

Te puede interesar: Otro actor reemplazará a Santana Rosa en ‘La venganza de Analía’ como ‘Benji’

La actriz también ha explorado su faceta como cantante. De hecho, desde hace unos meses pausó su carrera en la televisión para enfocarse en la industria musical. Su vida profesional y privada ha sido muy comentada por sus seguidores, quienes han seguido de cerca lo que ocurre con ella.

¿Qué le pasó al papá de Marilyn Patiño?

Este fin de semana, Patiño estuvo como invitada al programa La sala de Laura Acuña, donde abrió su corazón para hablar sobre algunas etapas de su vida y sobre esos momentos que la han marcado, entre ellos, la desaparición y muerte de su papá. “Buscas su cédula y aparece como desaparecido, pero a él lo mataron, lo torturaron y nadie lo enterró porque lo lanzaron a una fosa común, es lo que me dicen, lo que dice mi familia”, comenzó diciendo.

Más historias de vida Mile Vergara, actriz de ‘Chepe fortuna’, busca hogar geriátrico: “me da angustia” Después de sufrir un derrame cerebral, a Mile Vergara, actriz de ‘Chepe fortuna’, le encontraron un tumor en el estómago. Esta es su conmovedora historia. Leer aquí: Mile Vergara, actriz de ‘Chepe fortuna’, busca hogar geriátrico: “me da angustia” Alicia Machado reveló que fue adicta a las anfetaminas: “tuve bulimia y anorexia” La exMiss Universo Alicia Machado se refirió a los secretos más oscuros de su pasado personal y familiar que involucran un asesinato, un secuestro, entre otros detalles. Leer aquí: Alicia Machado reveló que fue adicta a las anfetaminas: “tuve bulimia y anorexia”

Marilyn se mostró muy conmovida al recordar esa difícil etapa, pues eso sucedió cuando ella era apenas una niña. En el fondo de su corazón guardaba la esperanza de algún día volverlo a ver: “yo crecía soñando con que mi papá iba a aparecer, mira el daño tan grande que le pueden hacer a un ser humano, a una niña, donde uno crece esperando y teniendo la ilusión de que algún día ese papá va a aparecer. No hay un acta de defunción donde me digan. ‘miren, es que está muerto, ahí se la entregamos’, para yo al menos entregar eso. Él es como un poste, en algún lugar hay un poste y es mi papá”, relató.

La actriz y cantante, quien es madre de dos hijos, aseguró que, aunque han pasado muchos años, ese difícil episodio le dejó serias secuelas en su vida: “eso me llenó de resentimiento, me hizo crecer como una niña llena de temores, de miedos, a la defensiva. Yo he tenido que amar, perdonar, sanar, en todos los aspectos, tengo que tener una ayuda impresionante psicológica, en todo sentido, yo soy víctima porque puedo contar la historia de lo que es la resiliencia en este país y cómo me crié prácticamente sola”.

Papá de Marilyn Patiño sigue reportado como desaparecido

Aunque actualmente la actriz ya no busca a su papá, en los registros continúa como desaparecido. “Nadie me ha dado respuesta de mi papá. Mi papá figura como desaparecido, pero unos dicen que lo torturaron y otros que no lo mataron, nunca vi el cuerpo muerto”, aseguró.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

De igual manera, relató entre lágrimas que su esperanza por volverlo a ver se terminó cuando era adolescente: “a los 13 o 16 años dejé de buscarlo. Ahí me quité la ilusión porque yo todas las navidades pensaba que iba a abrir la puerta o una ventana y que iba a mirar hacia la derecha o a la izquierda y que iba a ver a mi papá venir, con sus manos vacías, pero llegando, a mí no me importaban los regalos, ni nada material, a mí me importaba que mi papá apareciera. Es necesario sanar, perdonar a los asesinos. Es necesario darte la oportunidad de no vivir con esa agonía, sin poder contar la historia de mi padre que es una víctima, él no tuvo la oportunidad de ser perdonado, fue asesinado por lo que sea que lo hayan hecho”.