María Fernanda Yepes recordó noviazgo con el expresidente Iván Duque: “Muy inocente”

La participación de María Fernanda Yepes en MasterChef Celebrity Colombia ha dado mucho de qué hablar entre los televidentes. Tanto así que varias anécdotas e historias relacionadas con la actriz antioqueña volvieron a tomar relevancia.

Por ejemplo, en días recientes se recordó a través de redes sociales el noviazgo que la protagonista de Rosario Tijeras tuvo con Iván Duque, expresidente de Colombia.

Iván Duque fue presidente de la República entre 2018 y 2022. Fotografía por: Elvis González

Así fue el noviazgo entre María Fernanda Yepes e Iván Duque

Parte de la vida amorosa de Yepes es ampliamente conocida por el público, teniendo en cuenta su trabajo como actriz en importantes producciones nacionales e internacionales. Sin embargo, muchos desconocían que entre sus exnovios está el antiguo mandatario.

Así lo reveló la paisa de 43 años en una entrevista que concedió a La Red en 2018. Allí, aseguró que conoció a Iván Duque durante su adolescencia y sostuvieron un inocente romance.

“Mi familia se trasladó a Bogotá dos años antes de la muerte de Pablo Escobar, pues mi papá no soportaba la situación que se estaba viviendo en Medellín. Yo aquí no tenía muchas amigas porque me hacían bullying por paisa”, expresó inicialmente.

“En un prom de colegio, no recuerdo cuál exactamente, conocí a Duque. Entablamos amistad precisamente porque yo soy paisa, pues él me preguntó de dónde era y me dijo que el papá también era de Medellín (…) Después de esa amistad… sí, digamos que nos volvimos noviecitos. Pero fue un noviazgo muy bonito, muy inocente, de adolescentes. A mí me cuidaban mucho, entonces tampoco era que saliera tanto”, agregó María Fernanda Yepes.

Así fue la historia de amor entre María Fernanda Yepes e Iván Duque Vía La Red Caracol Aunque fue hace muchos años, la actriz todavía recuerda por qué le gustaba Iván Duque, además recordó algunos momentos inolvidables que vivió con él : https://bit.ly/2AOTA2C Publicado por Caracol Televisión en Domingo, 5 de agosto de 2018

Lo que le gustaba a María Fernanda Yepes de Iván Duque

En cuanto a las razones que la llevaron a interesarse por aquel joven, la actriz fue clara: “A mí siempre me gustó su inteligencia. Yo no podría estar con un bruto, entonces me gustaba él. Me entretenía las historias que contaba, era súper pilo. Se leía unos libros así de grandes de historia. Yo aprendía con él todo el tiempo, y él me decía ‘Yo voy a ser Presidente’”.

Desde su ruptura, María Fernanda Yepes no volvió a tener contacto con Iván Duque, ni siquiera por medio de redes sociales.

“No sé nada de él, no volví a hablar con él, pero me alegra que se cumpliera su sueño. Ahí es cuando uno dice que las personas cuando se proponen algo lo cumplen. Él tenía todo el perfil”, concluyó.