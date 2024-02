María Cecilia Botero reveló quién fue el amor de su vida

La consagrada actriz María Cecilia Botero, que este año veremos en las segundas temporadas de ‘La venganza de Analía’ y ‘La primera vez’, tiene una vida con grandes recuerdos, unos bellos, otros dolorosos, pero que la han formado en la persona que hoy es.

1. Así descubrió María Cecilia Botero que quería ser actriz

“Era 1970 y, por cosas de la vida, conocí al director de cine Tito Davinson, quien me invitó a participar en su película María. Inicialmente, como no era actriz, le dije que no, pero él insistió y, luego de hablarlo con mis padres, acepté, con todo el miedo y la inseguridad que me producía a mis 15 años. Gracias a esa decisión hoy en día soy lo que soy”.

2. Este fue el gran amor de María Cecilia Botero

“Era 1981 y me hablaban mal de un director argentino llamado David Stivel. Un día me llama para ofrecerme hacer un café concierto, Los siete pecados capitales, cosa que me ofendió, porque pensaba que eso no era para una actriz seria. Fui a verlo para decirle que no y me propuso que ensayáramos y mirara la obra. Gracias a Dios la hice, porque me enamoré de David, el amor de mi vida, el padre de mi hijo, mi maestro, mi amigo, mi compañero maravilloso”.

3. EL NACIMIENTO DE MATEO

“Había tenido muchos problemas para quedar embarazada en mi anterior matrimonio. Había ido a muchos médicos, me habían hecho muchos tratamientos, hasta que me confirmaron que definitivamente yo no iba a tener hijos. Sin embargo, en 1983 quedé embarazada y al otro año sucede lo más importante en mi vida, el momento más maravilloso, el nacimiento de mi hijo Mateo. Entendí por primera vez lo que significaba el amor verdadero”.

4. COMEDIA MUSICAL

“En 1989, con David tomamos la decisión de hacer comedia musical, como se hacía en Broadway. Fue algo muy importante para los dos, un sueño cumplido, algo hermoso. Para David, porque pudo dejar de hacer tanta televisión y dedicarse a eso, y para mí, porque tuve el gran placer, como actriz, a través de un personaje, actuar, cantar y bailar arriba de un escenario”.

5. Un dolor para María Cecilia Botero

“En 1992 la enfermedad y muerte de David. Una experiencia dolorosa, pero, al tiempo, de una importancia innimaginable. Aprendí de la vida, de la muerte, lo que significaba el amor de pareja en otra dimensión, cuando se trasciende, cuando son dos almas las que se aman de verdad. Me dediqué a acompañarlo hasta el último momento de su vida, tuvimos un año para hablar”.

