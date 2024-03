Margarita Rosa de Francisco tuvo pelea con otra famosa actriz: “casi nos matamos”

Margarita Rosa de Francisco no sólo se ha destacado como actriz, también como presentadora, escritora, cantante y compositora. La vena artística fue heredada de su familia, pues Gerardo de Francisco, su papá, también es actor; el talento musical viene de sus abuelos.

Te puede interesar: Carlos Vives contó por qué se separó de Margarita Rosa de Francisco: “sufrí mucho”

Margarita Rosa de Francisco Fotografía por: Captura de pantalla redes sociales

Entre los papeles que hizo Margarita Rosa en la televisión colombiana y que los televidentes más recuerdan fue el de Bernarda en La Caponera, una bella y sensual mujer que cantaba en las ferias. La producción fue protagonizada por ella junto a Miguel Varoni.

¿Qué pasó con Margarita Rosa de Francisco y María Fernanda Martínez en ‘La Caponera’?

Entre el elenco que hizo parte de esa producción, también estuvo la actriz María Fernanda Martínez, quien interpretó a La violetera, la enemiga principal de La caponera.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aqu

En los últimos días, la actriz estuvo como invitada en el programa Bravíssimo, de CityTV. Allí habló sobre varios detalles de su vida privada y profesional, entre ellos, su paso por la exitosa telenovela.

Pelea de Margarita Rosa de Francisco y María Fernanda Martínez

Martínez reveló que, como era la antagonista de la producción, en varias escenas tenía que enfrentarse a La Caponera. De acuerdo con lo que contó, trabajar junto a Margarita fue una gran experiencia: “ella es pura pasión, es divina, es delicioso trabajar con actores así, que nada se va a quedar a medias, que van con toda”, afirmó.

Como eran enemigas, protagonizaron varias peleas. En una de ellas, según contó, se pusieron de acuerdo para que se viera muy real. “Lo primero que me acordé de esta producción fue que Margarita me dijo: ‘¿nos agarramos las mechas de verdad o de mentira? Y yo le dije de verdad”.

Vea también: Fotos: él es Tomás, el hijo de Alejandro Estrada, esposo de Nataly Umaña

Con lo que no contaba María Fernanda, era con que Margarita Rosa se lo iba a tomar muy en serio. “Yo no sabía que Margarita agarraba tan duro el pelo, yo sentía que me iba a arrancar el cabello, tengo presente el recuerdo”, contó.

De acuerdo con lo que dijo, la pelea fue tan real que, incluso, ella sintió que Margarita le había arrancado varios pelos de su cabeza: “éramos dos leonas encontradas, ojalá que yo le haya arrancado el pelo así tan duro como ella lo hizo conmigo, agarrándonos de las mechas […] Eso fue todo contra todo, casi nos matamos ahí”.

¿Quién es María Fernanda Martínez?

Además de su personaje en La caponera, María Fernanda Martínez también hizo parte de otras producciones, entre ellas: Amar y vivir, donde interpretó a Irene, el papel que la llevaría a la fama; Escolana, Las ejecutivas, Me llaman Lolita, Todos quieren con Marilyn, La dama de Troya, A mano limpia, La traicionera y A mano limpia 2.