Margarita Ortega reveló la verdad sobre su salida de RCN ¿La despidieron en vivo?

Margarita Ortega acompañó durante tres años las emisiones de Noticias RCN y se convirtió en una de las favoritas de los televidentes. Razón por la cual sorprendió con su inesperada salida del informativo en julio de 2017.

La salida de la presentadora generó rumores entre los televidentes, sobre todo con lo sorprendida que se mostró ante la despedida que, en su última emisión, recibió por parte de sus compañeros y de la producción.

¿A Margarita Ortega la echaron de ‘Noticias RCN’?

En una entrevista con la emisora Tropicana, la caleña de 51 años resolvió las dudas alrededor de su salida del canal RCN y respondió a quienes especularon que se enteró en plena emisión que estaba despedida.

De acuerdo con lo expuesto por Margarita Ortega, en ese momento renunció a Noticias RCN para tomarse un nuevo aire en Noticiero CM&, del Canal 1, proyecto en el que trabaja actualmente.

“Ese día yo me iba del noticiero porque renuncie porque me iba al canal 1, a CM& Con Yamid Amat. Yo hablé con Claudia Gurisatti, la directora, y ella me dijo: ‘listo, Margara, aunque nos da mucho pesar’”, relató.

Sobre el gesto que hizo cuando sus compañeros la despidieron ante los televidentes, Margarita Ortega advirtió que no esperaba este homenaje en vivo y por eso se mostró sorprendida:

“No me esperaba al aire ninguna despedida, mi cara no es de susto sino de ‘Dios, voy a llorar, los amo, estoy sorprendida’, no era solo dejar a gente a la que quiero, sino irme a aventurar a una experiencia que había añorado que era trabajar con Yamid, pero que me daba mucho susto. Eso lo editan y tienen la desfachatez de poner ‘la echaron’, eso no tiene sentido”.

La carrera de Margarita Ortega como actriz

Además de ser una destacada periodista y presentadora de televisión, la vallecaucana también es reconocida por su carrera actoral, la cual inició en 1993 con la telenovela Detrás de un ángel.

A lo largo de los años, Margarita Ortega ha participado en numerosas producciones televisivas como Las aguas mansas, Marido y mujer, Montecristo y Rosario Tijeras.

Además de su trabajo tras las cámaras, la hoy presentadora de Noticias CM& es autora de varios libros sobre alimentación consciente y medio ambiente.