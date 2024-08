Marcela Reyes reveló que por culpa del estrés perdió un bebé: “algunos se alegran”

Marcela Reyes es una de las creadoras de contenido más comentadas del país, quien, además, se ha dado a conocer como artista de guaracha. Participó en La isla de los famosos y aunque se hizo famosa en redes sociales y medios de comunicación por un escándalo de traición, actualmente se destaca también por su faceta de empresaria.

¿Qué le pasó a Marcela Reyes?

En su cuenta de Instagram, donde tiene 3 millones de seguidores, la DJ cuenta varios detalles de su vida personal y profesional. Recientemente, publicó un conmovedor video revelando uno de los momentos más difíciles de su vida.

Hace poco tiempo, aunque no especificó cuánto, Reyes sufrió la pérdida de un bebé, aunque no sabía que estaba en estado de embarazo. De la misma manera, producto del estrés, padeció de alopecia.

“Estaba esperando recuperarme y sentirme bien para abrirles mi corazón y contarles todo lo que en meses pasados viví a causa del estrés. Mi cuerpo me estaba hablando. Me salió esto en la boca, estoy sufriendo de un dolor en el abdomen que todavía no se detecta que es, pensé que nunca me iba a pasar”, comenzó diciendo.

La influenciadora se mostró bastante afectada y, con lágrimas, contó los detalles: “nunca pensé en enfrentarme a una alopecia por estrés, desde que tengo uso de razón lo que la gente más me ha admirado es mi cabellera. Esto se empezaba a poner cada vez peor. Me tuvieron que llevar urgencias por unos cólicos que jamás había sentido en mi vida. Me tuvieron que poner tres veces morfina para calmar el dolor, me hicieron una prueba de embarazo y una ecografía, ni yo imaginaba la noticia que estaba por recibir”, relató, mientras mostraba imágenes de ella en la clínica.

Desafortunadamente, Marcela tuvo que superar dos complicaciones de salud: “sufrí alopecia por estrés, perdí un bebé, pero como siempre me paré resiliente, siempre de la mano de Dios lo logré hacer. Hay gente que se alegra, pero estoy bien, como siempre lo he sabido hacer, saqué otra batalla más adelante y hoy en día valoro más lo que tengo, todo esto fue causado por el estrés porque soy una persona responsable y sufrí una caída, pero me estoy levantando de ella y rectifiqué quiénes sí en mi vida y quiénes no”.

Finalmente, aclaró que, aunque eso la afectó en gran medida, hoy en día se alegra de todo lo que eso le dejó de enseñanza: “estas lágrimas que me salen son de nostalgia por las cosas que viví, pero también son de alegría por las cosas que me di cuenta que logré sobrepasar. Aquí sigo de la mano de Dios, de mi familia y de ustedes que nunca me dejan”.