Manuel Turizo y sus inicios: “ni siquiera sabía cuál era la función del mánager”

Manuel Turizo es el nombre que resuena en el ámbito musical. Copa vacía, su canción a dúo con Shakira, ha sido el tema de temporada y nos ha reiterado que, a pesar de su corta edad, este monteriano ha cosechado éxitos en la difícil industria musical y ya hace parte de las grandes ligas. Ahora todo es brillo y fama, pero en sus comienzos el joven, que le apostó con toda a la música siendo menor de edad y con el apoyo de sus padres, enfrentó el desafío de entrar a un negocio con ganas y talento, pero sin mucho conocimiento de otros aspectos, que naturalmente ya domina. Sobre esto conversó con Vea.

Los inicios de Manuel Turizo

Cuando Manuel y su hermano Julián, tres años mayor que él, comenzaron a hacer música lo hacían telefónicamente, pues Julián vivía en Medellín donde estudiaba derecho en EAFIT y Manuel estaba en el colegio en Montería, aunque la música era su sueño también contempló en algún momento ser veterinario. Ya en una entrevista anterior, Manuel nos reveló que, en tiempos de escasez en su casa, prefería quedarse en casa componiendo y allí en sus letras dejaba su rabia, su tristeza y frustraciones. Pero su meta era tan clara que no pasó mucho tiempo antes de que los hermanos se reunieran en persona para hacer música en la capital antioqueña.

Y como después de la tormenta siempre hay calma y sale el sol, eso fue lo que ocurrió, pues cuando la economía familiar ya no dio para seguir pagando la universidad de Julián, llegó Una lady como tú, el tema que sacaría del anonimato la voz de Manuel. La canción, que lograron subir a las plataformas gracias a que un primo les prestó la tarjeta de crédito, se convirtió en el gran éxito de temporada en el 2017 y sin que tuvieran más canciones empezaron a llamarlos para tocarla en eventos. El primer escenario fue su natal Montería donde el pago fue poco, pero el artista recuerda con mucho cariño. “Fue muy simbólico fue el día justamente que salieron mis primeras canciones y para mí en ese momento en realidad más que el dinero que me estaba ganando era montarme en una tarima y que la gente así fuera un lugar que era relativamente pequeño, en comparación con los sitios en los que hoy en día canto, que el lugar estuviera lleno, con toda la gente que quería escucharme y que quería verme cantar…si yo ese día tan solo había sacado mi primer trabajo musical”, recordó Manuel.

La siguiente parada fue en Bucaramanga, pero cuando recibieron la llamada Manuel y Julián solo sabían y querían hacer música, no habían pensado en nada más allá de eso, como en la figura del mánager y otros asuntos que por supuesto, hoy tienen más que claros. Fue así como de la manera más espontánea Julián se convirtió en ese momento en mánager de su hermano y ultimó telefónicamente los detalles del segundo concierto de Turizo.

“Cuando empecé ni siquiera sabía cuál era la función de un mánager, como lo sé hoy, en realidad nos defendíamos hacíamos las cosas como podíamos, buscábamos la manera de hacerlo posibles…Julián aparte de ser compositor, productor era mánager y era todo lo que hubiera que hacer… La verdad mi mente no pasaba tan allá, ni siquiera tenía idea de cuáles eran las labores de un mánager…”

Además de la claridad artística, había otra convicción de los hermanos Turizo: dar la mano a su familia y eso fue justamente lo que siguió. Apoyar a esas personas que creyeron en ellos y han sido su piedra angular, de ahí que no resulta extraño que Manuel responda sin titubear “Mi familia” cuando se le pregunta quién o quiénes lo han apoyado y sostenido cuando se presentan obstáculos.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento

El sueño que nunca acaba para Manuel Turizo

Y si bien es cierto, muchas cosas han cambiado a lo largo de estos seis años: Manuel ha grabado colaboraciones con grandes estrellas de la música como Ozuna, Piso 21, Farruko, Karol, JBalvin, Anuel, por mencionar algunos; ha lanzado más de 20 sencillos y más recientemente estrenó Copa vacía, una colaboración con Shakira, hay algo que se mantiene desde que empezó y es el sueño que siente se construye a diario: “Vivir de lo que me gusta, poder hacer música, levantarme y preocuparme por eso, por hacer música, por ver qué más canciones podía hacer y no es un sueño de cumplir y de que ya lo hice, es un sueño que quiero cumplir todos los días hasta que me vuelva viejito. No vale de nada si lo dejo de vivir hoy, por eso me levanto todos los días y sigo trabajando en lo que me gusta para seguir dejando cosas bonitas en la música y que la carrera de Manuel Turizo siga creciendo y siga escribiendo una historia bacana y para recordar”.