Mamá de Omar Geles recordó al cantante con desgarrador mensaje: “no hay palabras”

El pasado 21 de mayo, el vallenato se vistió de luto con la repentina muerte de Omar Geles, uno de los artistas de este género más importantes del país. El autor de A blanco y negro falleció luego de, al parecer, haber sufrido un infarto mientras jugaba tenis con Ósmar Pérez, uno de sus grandes amigos.

La noticia impactó no solo a los fanáticos del vallenato, sino a todo el país. A través de redes sociales, sus familiares, amigos y seguidores expresaron su dolor por su inesperada partida que dejó un vacío en el folclor colombiano.

Aunque ya han pasado dos meses, el cantautor vallenato sigue siendo recordado por quienes lo amaron, entre ellos, su esposa Maren García, quien constantemente publica mensajes manifestando cuánto lo extraña.

Omar Geles Fotografía por: Facebook Omar Geles | Edición Revista Vea

¿Qué escribió la mamá de Omar Geles?

El pasado 23 de julio, Hilda Suárez, la primogénita del artista, cumplió 87 años. Para honrar su vida, quiso recordar al fallecido cantante a través de un mensaje que conmovió a los internautas.

“Dios me dio la fortuna y la bendición de tener al mejor hijo del mundo, hoy mi ángel en el cielo; agradecida porque todo lo bueno, lo bonito, lo bello que puede hacer y ser un hijo por su madre, él me lo dio en vida, no escatimó en demostrarme su infinito amor”, dice parte del mensaje.

La progenitora del artista exaltó a su hijo, no solo por haberla usado de inspiración para escribir algunos de sus temas más exitosos, sino, también, por el gran amor que siempre le demostró.

“La dueña de los caminos de la vida” fue uno de los tantos títulos que me otorgó y que tengo el privilegio de haber inspirado; infinitos recuerdos hermosos llegan a mi memoria en este día especial, no hay palabras que alcancen para expresar lo que hoy siento”, se lee.

Finalmente, aprovechó para hacerles una invitación a sus seguidores a amar y valorar la presencia de sus seres queridos y agradeció por todas las muestras de cariño que han tenido con ella, no solo por su cumpleaños, sino también por la pérdida de su hijo. “Dios siempre ha respaldado mi camino y mis pasos y me ha enseñado a ser fuerte y guerrera en la vida; me enseñó a ser más fuerte de la manera que menos me esperaba, pero, si algo sé es que sus planes son perfectos y todo en él tiene un propósito. Amen a sus padres desmesuradamente, demuéstrenlo, padres, no escatimen en darle todo su afecto a sus hijos. Un consejo que siempre doy es que sepan en cada momento dónde están sus hijos; así hice con los míos. Gracias a todos por sus bendiciones y bonitos deseos”.