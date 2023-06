Maluma antes y después del ejercicio: “me convertí en mi mejor versión”

Juan Luis Londoño es el nombre de pila de Maluma, como es conocido artísticamente. El artista antioqueño se ha convertido en uno de los referentes del género urbano no solo en Colombia sino también en el mundo.

Maluma Fotografía por: Instagram @maluma

Transformación física de Maluma

Aunque ha cosechado muchos éxitos en el ámbito musical, el artista ha revelado en varias oportunidades que en algunos momentos de su vida no se sintió completamente bien, por ejemplo, en su parte física lo que veía en el espejo no era lo que él quería.

Por esa razón, el cantante decidió realizar un cambio y comenzó a trabajar en su apariencia física. El cambio es evidente. A través de su cuenta de Instagram donde tiene 63 millones de seguidores, el paisa publicó un carrete de imágenes mostrando cómo cambió su cuerpo luego de haberse puesto disciplinado con el ejercicio.

“Como muchos de ustedes yo también he estado en lugares y posiciones no muy favorables, pero el mensaje acá es que yo decidí salir de ahí y convertirme en mi mejor versión (falta mucho) pero sigo de pie y dejando que mi historia los motive a cambiar la suya. Les dije que viene ⭐️DON JUAN⭐️ y que me iban a ver como nunca antes... ¡AQUI ME TIENEN MÁS FUERTE QUE AYER! Pd: Gracias infinitas a todas las personas que me han ayudado en este proceso, (ellos saben quiénes son)”, escribió. Esas fotografías que mostró llenan de orgullo al cantante que está preparado para lanzar su nueva producción musical.

¿Cómo se ve mejor Maluma, antes o después?

La publicación del cantante ya cuenta con más de 700 mil likes y mile de comentarios de sus seguidores. Algunos lo felicitaron por el resultado, pero otros enfatizaron que se veía mejor antes. “¿No le gustan más como estaba antes?”, “quizás de cuerpo mejor, pero me gusta más tu cara de antes, más natural”, “Maluma en su peor momento soy yo en mi mejor momento”, “¿soy el único que prefiere como se veía antes?”, “antes también estabas bien delicioso”, “con esa disponibilidad y esa mentalidad, siempre logras lo que te propones, y estos son los resultados. Felicitaciones”, “no te luce tanto el cuerpo fit”, “me gustaba más con panza”, “él es lindo de todas las formas”, “¿está mal que me guste más el de la primera foto?”.

Gira ‘Don Juan World Tour 2023′ de Maluma

Hace unas semanas el artista reveló las fechas de su gira Don Juan World Tour 2023 que realizará en Estados Unidos que comenzará el 31 de agosto en el Golden 1 Center en Sacramento, California, y concluirá el 14 de noviembre en el Kaseya Center de Miami. Entre las ciudades que visitará están: Las Vegas, Houston, Nueva York, Chicago, Boston, Atlanta y Orlando, entre otras ciudades.

“Me siento emocionado de regresar a los escenarios en Estados Unidos este otoño. Me he tomado un año para centrarme en perfeccionar lo que considero el mejor álbum de mi carrera, Don Juan. No puedo esperar presentarle a mis fans por primera vez las nuevas canciones del álbum junto a mis grandes éxitos en lo que considero será la producción de conciertos más ambiciosa hasta la fecha. He esperado para ofrecer a mis fans una experiencia musical y de concierto como ninguna otra y espero que la gira Don Juan en Estados Unidos sea una experiencia alucinante, que nunca olvidarán”, dijo en un comunicado.