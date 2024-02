Majida Issa confesó que por poco pierde su casa: “no tenía cómo pagar”

Son múltiples los papeles por los que la actriz Majida Issa se ha dado a conocer en Colombia y el mundo. Pocholo, El cartel de los sapos, La quiero a morir, A corazón abierto, Los caballeros las prefieren brutas, Lady, la vendedora de rosas y La Guzmán, son solo algunas de las producciones de las que ha hecho parte.

Majida Issa

Sin embargo, sus personajes de ‘La Diabla’ en Sin senos sí hay paraíso y el de ‘Helenita Vargas’ en La ronca de oro, fueron claves para que su talento, no solo actoral, sino también musical, se internacionalizara.

¿Qué le pasó a Majida Issa?

La vida de la actriz no ha sido perfecta, tal vez como muchos piensan. Majida también ha tenido que sortear con situaciones difíciles que, al final, le han permitido crecer personal y profesionalmente.

En una reciente entrevista con el programa Se dice de mí, la artista reveló que, en un momento de su vida, atravesó una situación económica difícil que puso en juego su casa.

Según su relato, hace unos años se quedó sin trabajo, por lo que no tuvo ingresos económicos estables para pagar sus deudas, entre ellas, un crédito que había sacado para comprar la casa que era de su abuela Teresa Gutiérrez.

“En ese momento tuve un tiempo largo sin trabajo y yo me había metido a ese préstamo para comprar ese apartamento que para mí significaba muchas cosas, porque era de ella, pero ya no tenía cómo pagar las cuotas. Uno tiene que ser realista y si no tengo cómo pagar, es mejor vender esto”, contó durante la entrevista.

Debido a la falta de ingresos para solventar esa deuda, Majida se fue quedando atrás con el pago; sin embargo, su mánager Deisy Marroquín le brindó su apoyo y la ayudó a encontrar trabajo para que se recuperara económicamente. “Puse el letrero (de Se vende), pero acá tengo que hablar de un ángel muy importante en mi vida que es Deisy Marroquín. Ella me dijo: ‘Quita eso ya. Así tenga que pagar las cuotas que vienen, tú vas a tener trabajo muy pronto y vas a tener como pagar ese apartamento, así que quita ese letrero”, relató.

Afortunadamente, la actriz pudo salir adelante y no tuvo necesidad de vender esa propiedad que tenía no solo un precio económico importante, sino, sobre todo, un valor sentimental aún mayor.

“Yo soy un caso de éxito cuando nadie prometía que fuera un caso de éxito. Hay muchos ‘No’ que les pongo de ejemplo y no me veían dentro del perfil para Helenita Vargas. Nos hemos empecinado en que yo podía ser ‘La ronca de oro’ e hice el casting sola en un teatro, armamos todo, llevamos el mariachi, hicimos un DVD con la foto y Deisy se encargó de que lo vieran”, aseguró.

¿Quién era Teresa Gutiérrez?

Teresa Gutiérrez fue considerada un ícono de la televisión colombiana. Su participación en la telenovela La abuela la llevó a la cumbre de la fama y el reconocimiento.

También hizo parte de Don Chinche, Los victorinos, Lola calamidades, Sangre de lobos, Candela, Prisioneros del amor, Julius, Pedro el escamoso, Los Reyes, Novia para dos, entre otras grandes producciones.

Fue la madre de los actores María Margarita Giraldo y Miguel Varoni y abuela de Majida Issa.