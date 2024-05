Maia Landaburu de ‘Devuélveme la vida’ revela cómo en la viudez se ama más

El amor incondicional de Virginia por Alfredo Azcárate en Devuélveme la vida fue más sencillo de interpretar para la actriz Maia Landuburu gracias a que trajo a memoria el inmenso sentimiento que ella tuvo por su prometido Fernando Gaitán. Recordemos que cuando el laureado escritor de Betty la fea y Café con aroma de mujer falleció en enero del 2019 estaba a unos meses de ir al altar con la actriz , con quien tuvo a su único varón, Valentín, actualmente de 8 años.

“El amor se va volviendo más claro”, Maia Landaburu

Más de 5 años después quisimos saber cómo ha llevado el vacío que dejó al fallecer, el amor de su vida y Maia siente que está más serena con el tema, no obstante, el sentimiento no decrece, por el contrario, algo que solo quien ha perdido a un amor tan importante, lo entiende y probablemente lo ha experimentado.

“Fernando sigue muy presente en mi vida, ya pasaron cinco años ya no estoy como antes, pero sigue muy aquí porque además, esta en todas partes y a medida que va pasando el tiempo, hay una cosa muy particular que creo que pasa con lso duelos y es que el amor que uno siente por esa persona se va volviendo más claro, más limpio como que se va poniendo más fuerte de alguna manera, se va purificando, ya no tiene el sucio del día a da y solo queda el amor, el sentimiento. Fernando y yo teníamos una relación muy fuerte y ahí es donde uno se da cuenta que el tiempo no aliviana nada”.

Maia quien recién sufrió la perdida escuchó algo que un buen amigo suyo le dijo y en ese momento ella no comprendió del todo. “Me lo dijo Felipe Agudelo que perdió a su mujer hace 27 años vas a ver uno se enamora todos los años más…”

Fernando Gaitán sigue siendo una inspiración para Maia

Maia reconoce el temperamento de Gaitán y por supuesto los conflictos que podía tener con él como pareja, pero también el fuerte vínculo que los unió hasta su muerte. Así mismo su enorme influencia en ella. “Fernando podía ser un hombre cascarrabias muchas veces…. Pero es fuente de inspiración de mucha cosas, si lo es para la gente que no era cercana, imagínate para mí”.

Unos años antes, Maia no se sentía del todo tranquila en este proceso de duelo, hoy todo es distinto. “Es un momento no lo sentí tan tranquilo, hoy creo que lo está y yo también”.

Maia siente a diario la presencia de Gaitán no solo al ver al pequeño Valentín, sino porque literalmente lo siente a su lado a diario.

