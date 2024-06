Mafe Yepes, de ‘MasterChef’ revela su delicada enfermedad: “me operé hace 3 meses”

La actriz antioqueña María Fernanda Yepes está de nuevo en la pantalla. Además de su participación en la nueva temporada de MasterChef Celebrity, el canal A&E está retransmitiendo, de lunes a viernes a las 10 p.m. la serie Rosario Tijeras, que sin duda la consolidó como una actriz destacada.

Aunque ya había sido la famosa Diabla en Sin senos no hay paraíso, para Telemundo, fue con el estelar de ‘Rosario’ que reafirmó una carrera que la llevaría a vivir varios años en México donde estelarizó importantes producciones como La piloto, Demente criminal u Oscuro deseo.

María Fernanda se había tomado un tiempo para ella misma, antes de regresar a escena. En entrevista con Vea reveló que últimamente ha sanado y ha dedicado empeño a su emprendimiento ‘María Felina’ del que pronto tendremos noticias.

A propósito de la retransmisión de ‘Rosario Tijeras’ recordó que realidad nunca fue convocada para este papel porque la veían muy grande para encarnar a una jovencita de poco más de 15 años, pero ella, en sus 30, se las arregló y presentó el casting que terminó dándole el rol, con el que prácticamente se obsesionó.

¿Por qué Rosario Tijeras le salvó la vida a María Fernanda Yepes?

“Me volví loca…”, recuerda cuando supo por su mánager que uno de sus libros de adolescencia iba a ser versionado en una serie, pero por su edad no sería tenida en cuenta. Por eso cuando estuvo frente al jefe de casting no titubeó: “Y le dije no importa, yo sé que sientes que soy muy grande para el personaje, pero hazme una prueba, no perdemos nada”, pasado el tiempo recibió una llamada que la dejó emocionada: “Mi mánager me llama, me dijo ‘usted qué hizo, loca’ Mejor dicho, la quieren ver en casting. Y yo me fui corriendo para donde una amiga que me prestara el uniforme de colegio de su hija. Fui muy osada”.

Ese rol considera le salvó la vida pues allí pudo hacer una especie de catarsis sobre ella y una época que vivió de cerca en el Medellín violento de hace unas décadas. “Yo en ese personaje puse todos mis miedos, mis inseguridades, la violencia, todo eso que yo vivía en esa época, tan caótico y de lo cual no me había dado cuenta, que traía tantas memorias emotivas, dolorosas de ese tiempo. Y gracias a eso yo lo pude poner en un personaje que me salvó la vida. ¿A qué me refiero con que me salvó la vida? El arte te salva, porque el arte tiene esa capacidad de transformar las cosas en luz, o sea, el dolor en luz”.

Curiosamente Yepes revela que pese a ponerle el alma a sus personajes, nunca ve sus trabajos. “Siento que me critico mucho, empiezo a juzgarme, entonces prefiero no verme”.

María Fernanda Yepes revela que se sentía insegura

De la época en que grabó ‘Rosario’ a ahora naturalmente ha cambiado, aunque en esencia se siente igual: “La esencia de un ser humano no cambia, uno nace y muere con su esencia. Uno simplemente se va transformando, uno se va sosegando en la vida, de acuerdo con las situaciones o a lo que uno va viviendo y al trabajo personal que tú tienes… Hay cosas que a mí ya no me desvelan, que antes me desvelaban. Era muy insegura también, era una mujer súper insegura, yo nunca sentía que era buena actriz o que era lo suficientemente linda o lo suficientemente buena para hacer tal cosa. Pero creo que no sólo me pasa a mí, nos pasa a las mujeres sobre todo porque nosotros nos hemos puesto en esta sociedad donde nos califican demasiado. Y nosotras de alguna forma siempre salimos como incompletas, como que siempre sentimos que estamos incompletas por alguna razón”.

Felizmente casada y con el sueño de ser mamá

A dos años de casada con el argentino Nicolás Rodríguez, es inevitable preguntarle por la posibilidad de familia. Ahí la actriz aprovechó para sincerarse sobre un delicado proceso de salud que enfrenta. “Yo yo me casé hace dos años con mi esposo Nicolás, que es un ser hermoso del que yo no hablo mucho y no lo expongo mucho en mis redes porque soy muy celosa con mi vida personal. Y sí, sí hemos querido ser papás, pero no ha sucedido. Yo vengo de un proceso muy fuerte y muy doloroso, difícil, que es de sanar una matriz donde tenía unos miomas”, reveló la actriz que luego nos contó que hace pocos meses tuvo que ser intervenida justamente por esta situación.

“Me operé hace tres meses de unos miomas en el útero, donde me hicieron la cesárea para sacarlos . Entonces ha sido un proceso muy largo, muy difícil y por eso tengo inflamada mi pancita y por eso dijeron que estaba embarazada”, mencionó descartando por ahora un embarazo. De momento la actriz está participando en MasterChef.

