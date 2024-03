Mafe Walker sufrió de depresión y bullying y estuvo casada. ¿Quién era su esposo?

Esta temporada de La casa de los famosos Colombia ha generado múltiples reacciones, no solo por la convivencia, los malos entendidos y hasta las relaciones amorosas que han surgido al interior de la casa, sino también, por las historias de vida de los participantes.

La casa de los famosos

Recientemente, la producción creó una nueva sección llamada La línea de la vida, un espacio en el que los participantes tienen la posibilidad de abrir su corazón y contar cómo ha sido su vida desde que nacieron hasta ahora, dentro de un cuarto oscuro que cuenta con un tablero para escribir los datos y una pantalla donde aparece la presentadora Carla Giraldo, quien les da las indicaciones pertinentes para el ejercicio.

Hasta el momento, han pasado Diana Ángel y Mafe Walker. Esta última, conmovió a los televidentes en el más reciente capítulo, luego de abrir su corazón y contar cómo ha sido su vida y cuáles han sido los momentos que la marcaron.

Mafe Walker fue víctima de ‘bullying’

La historia de la generadora de contenido, quien habla con los extraterrestres, conmovió a más de uno. Según lo que contó, cuando era niña fue víctima de bullying por sus compañeras de colegio.

“Yo vengo de otras dimensiones, desde chiquita siempre he tenido esos dones. Yo estaba en un colegio femenino y tuve un poco de bullying, no sé si era por mi frecuencia, o si lo que yo decía estaba mal dicho o me trataban de loca. Era mucha información para esa edad y yo me lo callaba”, relató.

La muerte de su hermano menor fue otro de los momentos más duros de su vida. Al hablar de ese tema, a Mafe se le entrecortó la voz. “En 1999 mi hermano Juan David fallece, yo tenía 17 años y él 14 y le diagnosticaron leucemia linfática aguda, y es uno, por no decir uno de los peores dolores, hablar de eso es algo muy adentro de mí, pero siempre muy cerca de mi corazón”.

La línea de vida de Mafe Walker

Quiero llorar 🥺 ella es tan bella #LaCasaDeLosFamosos #LaCasaDeLosFamososCol #LCDLF pic.twitter.com/s0XVsRGmsC — MafeWalker StanAccount (@XenomorphFairy) March 15, 2024

¿Qué pasó con el matrimonio de Mafe Walker?

La generadora de contenido, quien se dio a conocer a finales del 2021 cuando se volvió tendencia un video donde ella aparecía desde las Pirámides de Teotihuacán, asegurando que hablaba con seres de otras dimensiones, sorprendió al revelar que estaba casada, un detalle que muy pocas personas conocían de su vida.

De acuerdo con su relato, su matrimonio se dio hace 20 años, pero no prosperó. “Me casé en España, él vino por mí”, dijo. De igual modo, aprovechó el espacio para enviarle un mensaje a su exesposo: “Andrés me enseñaste, desde aquí te amo, no sé realmente ahora si estás bien, eres un maestro de vida”.

Al final, Mafe confirmó que se separó de su esposo. “En el 2010 al 2015 estuve en Inglaterra y yo seguía casada Andrés. Estuve esos cinco años, fue un proceso de despertar muy duro, pasé por depresiones fuertes, Andrés y yo no entendíamos, yo estaba en un despertar muy grande”.

Por ahora no se conocen más detalles al respecto, en sus redes sociales tampoco hay registro de ese hombre y de una nueva pareja.