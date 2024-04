Mabel Cartagena reveló que renunció a ‘El Lavadero’ por el sueldo: “Era una tortura”

Mabel Cartagena es una presentadora de televisión a quien muchos recuerdan por su participación en El Lavadero, programa al que renunció en 2010, luego de tres años.

Esta salida, que generó curiosidad y especulaciones durante mucho tiempo, recientemente fue aclarada por la bumanguesa de 41 años, quien aclaró las razones detrás de su renuncia.

Mabel Cartagena nació en Bucaramanga, pero fue criada en Barranquilla. Fotografía por: Instagram

¿Por qué renunció Mabel Cartagena y cuánto ganaba en ‘El Lavadero’?

El espacio del canal RCN destacó como uno de los programas líderes en audiencia, mientras que Cartagena, con su carisma y habilidad frente a las cámaras, se convirtió en una figura clave para el proyecto. Sin embargo, detrás del brillo de la pantalla, se presentaron desafíos que la audiencia nunca vio.

De acuerdo con lo que contó Mabel Cartagena a través de un video que compartió por redes sociales, a pesar de su amor por El Lavadero, la remuneración no reflejaba su valor ni su contribución al éxito del mismo.

Con un sueldo de $3.200.000, enfrentaba dificultades para sostener su vida en Bogotá, especialmente después de formar una familia. Esta situación la llevó a reflexionar sobre su valor y lo que merecía como profesional.

No obstante, la respuesta de la producción ante la solicitud de aumento de sueldo fue desalentadora para Cartagena. Se le indicó que no era indispensable para el programa, una afirmación que, para ella, subestimó su rol y su impacto.

Este fue el punto de inflexión para la presentadora, quien decidió renunciar y buscar nuevas oportunidades: “Le dije a Milena, la productora que hiciera la carta de renuncia, y ella la hizo llorando. Yo pasé mi renuncia con remitente a Iván Charria, que era el director del programa, me perdonó al año, pero no volví”.

Iván Charria también se fue de RCN, ¿por qué?

En entrevista con Pulzo, Charria explicó las razones por las cuales salió de El Lavadero y de Muy Buenos Días, programas que dirigía. Además, contó a qué se dedicó en años posteriores.

“Llegó gente nueva y ellos tomaron decisiones. No solamente salí yo, salió mucha gente de otros programas porque tomaron la decisión de hacer algo nuevo. Hoy le agradezco a Dios que me hayan sacado de RCN, eso es lo que necesitaba para seguir con mi empresa (...) Pero mi salida no fue por nada en especial, ni porque me haya robado algo”, comentó entre risas, fiel a su estilo irreverente y picante, que le hizo merecedor del cariño del público.

En cuanto a su salida de RCN Radio, Iván Charria agregó: “No fue nada fácil, no fue nada fácil. A mí me avisan un viernes, yo quedé en ‘shock’, pero yo ya lo veía venir. Ese año tuve que ir al médico por el estrés y uno percibe cuando la onda no está bien”.