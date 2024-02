Luisa Fernanda W reveló lo que pasó con su amiga Marilyn Oquendo: “es muy difícil”

Luisa Fernanda W es una de las generadoras de contenido más comentadas de la farándula en Colombia. En su cuenta de Instagram tiene 19,2 millones de seguidores, a quienes suele contarle algunos detalles de su vida privada y profesional.

Luisa Fernanda W. Fotografía por: Instagram

¿Qué pasó con Luisa Fernanda W y Marilyn Oquendo?

Desde hace casi un año, internautas notaron una distancia entre las generadoras de contenido, aumentando las alarmas de un posible problema entre ellas, pues antes publicaban mucho contenido juntas y compartían muchos momentos especiales.

En redes se rumoró sobre una supuesta rivalidad entre ellas; no obstante, Luisa decidió aclarar la situación por medio de una ronda de ‘preguntas y respuestas’.

“No pasó nada malo, o sea yo creo que estamos como… es que ni siquiera en procesos diferentes, es que ni siquiera sé cómo llamarlo, a ver, también cuando uno vive en otra ciudad es muy difícil estar todo el tiempo como con las mismas personas, yo creo que algo que ha afectado nuestra amistad es que yo vivo en Bogotá, entonces creo yo que es eso. Pero pues, Marilyn, yo la quiero mucho es una amiga que yo sé que siempre voy a contar con ella, en las buenas y malas y viceversa”, dijo.

¿Luisa Fernanda W y Marilyn Oquendo se hablan?

La paisa también se refirió sobre cómo es su relación actualmente con su amiga, pues hay algunos de sus seguidores que piensan que ya no tienen comunicación: “de hablarle, sí le hablo, si yo me la encuentro la saludo, si ella necesita algo de mí yo voy a estar para ella, si yo necesito algo de ella yo sé que ella va a estar para mí, pero a veces las circunstancias, la vida misma, hace que simplemente las relaciones no sean igual que antes o no fluyan”.

¿Qué dice Marilyn Oquendo?

El año pasado, la también generadora de contenido le brindó una entrevista al programa Lo sé todo, donde se refirió a los rumores. “Luisa y yo nos volvimos a hablar… Dejamos de hablar 10 meses. Todo el mundo me preguntaba: ‘¿ay por qué peleaste?’, sí, peleé con ella durante 10 meses”, aseguró para dicho medio.

De acuerdo con sus declaraciones, todo comenzó cuando Luisa estaba embarazada, pues según Marilyn, su comportamiento cambió completamente: “Resulta que Luisa cuando estaba embarazada me cogió pereza… Las hormonas… Y me peleaba por todo. Un día me dijo: ‘ya no vibro contigo’ y yo le respondí: ‘pues yo tampoco’ y nos dejamos de hablar… Muchas amigas mías me dijeron que cuando están embarazadas le cogen pereza a ciertas personas, son las hormonas, y Luisa no me podía ver”, contó.

Al final, agregó: “Yo le dije: ‘yo no sé, haz algo con tus chacras, no sé, porque no me vas a decir que no me vas a volver a hablar otra vez porque yo también sé lo que valgo… Es súper importante no solo vivir de las redes sociales, porque el día de mañana cierran Meta y qué hacemos, entonces nosotras somos una familia de emprendedoras… Mi mamá nos enseñó a guerrearla”.