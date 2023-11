Luisa Fernanda W explicó por qué aumentó de peso y cómo va con su autoestima

Luisa Fernanda W es una de las influencers más populares de Colombia. La antioqueña, además de su trabajo en redes sociales, se ha convertido en una exitosa empresaria y en la mamá de dos niños que nacieron de su relación con el músico Pipe Bueno. La creadora de contenido es, además, muy cercana a sus seguidores, y hace unos días expuso una parte muy sensible de su vida.

A través de su cuenta de Instagram reveló que se encontraba pasando por un difícil momento con su autoestima por su aumento de peso. “Últimamente no me siento tan cómoda con mi cuerpo, me subí cuatro kilos en un mes, y sí, esto es una tontería para muchos, sé que hay cosas peores en la vida, pero cada quien vive su proceso. Toda la ropa que me pongo me hace sentir incómoda, nada de mi clóset me queda como antes”, mencionó.

La mamá de Máximo y Domenic expresó su deseo de trabajar en esta área de su vida. “Nunca había pasado por una situación así, donde le prestara tantra atención a mi peso, espero trabajar en esto y superar este episodio de baja autoestima. Además, algunas personas en redes sociales son muy crueles y no les tiembla para lanzar críticas cargadas de odio (...) jamás me había sentido así, ni con mis dos embarazos”, añadió.

¿Por qué subió de peso Luisa Fernanda W?

Días después de su confesión reveló que había decidido hacer pública su inseguridad porque le habían llegado muchos comentarios acerca de su cuerpo. Algunas personas le dijeron que su aumento de peso era tan evidente, que parecía que estuviera embarazada por tercera vez. Reveló que incluso había recibido críticas por el outfit que había llevado al concierto de RBD, pues había optado por ponerse una camisa ancha.

Ahora, Luisa Fernanda W habló la razón que cree, la llevó a aumentar de peso. Destacó que una modificación en su alimentación la había afectado. Aunque había dejado el azúcar, volvió a consumir muchos dulces. “Lo más importante siempre es tener salud. Yo creo que una de las cosas que uno más tiene que agradecer en esta vida es la salud”, expresó la famosa colombiana.

Resaltó que se encuentra bien y que está trabajando para recuperar su figura.